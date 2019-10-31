Şeref Aylığı'nda Adaletsizlik!

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak gazilerin şeref aylığı meselesine değindi. İşte detaylar..

Bedri Yaşar'ın TBMM konuşması şöyle;

Samsun Muharip Gaziler Dernek Başkanı Gazi Ahmet Diril Bey diyor ki: "İstiklalSavaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan muharip gazilerimize şeref aylığı konusunda farklı uygulamalar yapılmaktadır. Hükûmet tarafından 2007 yılında yapılan yasa değişikliğiyle gazilerimiz 'sosyal güvencesi olanlar' ve 'sosyal güvencesi olmayanlar' şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre, sosyal güvencesi olmayan gazilerimize otuz günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak 1.902 TL şeref aylığı bağlanırken, sosyal güvencesi olan gazilerimize 955 TL şeref aylığı bağlanmıştır. Bu farklı uygulamadan derhâl vazgeçilmeli ve şeref aylıklarının günümüz ekonomik ve sosyal şartları göz önünde bulundurularak en az net asgari ücret seviyesine çekilmelidir."