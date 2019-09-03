Selvi: Erdoğan uzlaşmayı değil, mücadeleyi seçti, önümüzdeki günlerde mesajlarının dozu artacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Davutoğlu hakkında ihraç kararı nasıl alındı?' başlıklı bugünkü yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki ihraç kararını yorumladı.

"Yeni partilerin kurulma sürecinde Erdoğan aynı zamanda 'Davutoğlu’na söylüyorum Abdullah Gül sen anla' dedi" ifadelerini kullanan Selvi, "Bu daha başlangıç. Erdoğan’ın neler yapabileceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün evinin önüne helikopter inmişti" dedi.

'ERDOĞAN MESAJLARIN DOZUNU ARTIRACAK'

Selvi ayrıca, Erdoğan'ın 'Abdullah Gül-Ali Babacan oluşumunu da pas geçmediğini' belirterek "Erdoğan önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gidiyor. Orada mesajlarının dozunu artırması ve hedefini daha da netleştirmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

'MİLLET ERDOĞAN HARİCİNDE BİR ARAYIŞA GİRMİŞ DEĞİL'

Erdoğan'ın 'uzlaşma yerine mücadeleyi seçtiğini' öne süren Selvi'nin yazısının ilgili bölümü ise şu şekilde:

"Çünkü millet çare olarak Erdoğan’ı görüyor. AK Parti’nin bu işleri düzeltmesini istiyor. Ama memnun olmadığı bazı şeyler var. Onun da düzeltilmesini bekliyor. Yoksa Erdoğan haricinde bir arayışa girmiş değil. Erdoğan bir kez daha uzlaşmayı değil, mücadeleyi seçti. Yeni partilerin erken doğumu için harekete geçti. Davutoğlu'nun ihracı kararıyla birlikte yeni partiler açısından yeni bir dönem başlıyor."

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