Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98343
ALTIN
285.353
DOLAR
5.8061
STERLIN
6.9797
EURO
6.3566
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
2019 yılı uzman erbaş ve uzman çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? K.K.K Uzman Erbaş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) Alınıyor! Polis Akademisi'nden Duyuru Geldi!
Lisans Mezunlarına Müjde! 2000 Kadın-Erkek Komiser Yardımcısı Alınıyor!

Selvi: Erdoğan uzlaşmayı değil, mücadeleyi seçti, önümüzdeki günlerde mesajlarının dozu artacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi için aldığı ihraç kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni partilere 'erken doğum yaptırma' hamlesini tercih ettiğini söyledi.

Selvi: Erdoğan uzlaşmayı değil, mücadeleyi seçti, önümüzdeki günlerde mesajlarının dozu artacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi için aldığı ihraç kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni partilere 'erken doğum yaptırma' hamlesini tercih ettiğini söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 08:37
Selvi: Erdoğan uzlaşmayı değil, mücadeleyi seçti, önümüzdeki günlerde mesajlarının dozu artacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Davutoğlu hakkında ihraç kararı nasıl alındı?' başlıklı bugünkü yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki ihraç kararını yorumladı. 

"Yeni partilerin kurulma sürecinde Erdoğan aynı zamanda 'Davutoğlu’na söylüyorum Abdullah Gül sen anla' dedi" ifadelerini kullanan Selvi, "Bu daha başlangıç. Erdoğan’ın neler yapabileceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün evinin önüne helikopter inmişti" dedi.

'ERDOĞAN MESAJLARIN DOZUNU ARTIRACAK'

Selvi ayrıca, Erdoğan'ın 'Abdullah Gül-Ali Babacan oluşumunu da pas geçmediğini' belirterek "Erdoğan önümüzdeki günlerde  Kayseri’ye gidiyor. Orada mesajlarının dozunu artırması ve hedefini daha da netleştirmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

'MİLLET ERDOĞAN HARİCİNDE BİR ARAYIŞA GİRMİŞ DEĞİL'

Erdoğan'ın 'uzlaşma yerine mücadeleyi seçtiğini' öne süren Selvi'nin yazısının ilgili bölümü ise şu şekilde:

"Çünkü millet çare olarak Erdoğan’ı görüyor. AK Parti’nin bu işleri düzeltmesini istiyor. Ama memnun olmadığı bazı şeyler var. Onun da düzeltilmesini bekliyor. Yoksa Erdoğan haricinde bir arayışa girmiş değil. Erdoğan bir kez daha uzlaşmayı değil, mücadeleyi seçti. Yeni partilerin erken doğumu için harekete geçti. Davutoğlu'nun ihracı kararıyla birlikte yeni partiler açısından yeni bir dönem başlıyor."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
selvi erdoğan uzlaşmayı değil mücadeleyi seçti önümüzdeki günlerde mesajlarının dozu artacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: CÜBBELERİNİ ÇIKARSINLAR, ER MEYDANINA GELSİNLER
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: CÜBBELERİNİ ÇIKARSINLAR, ER MEYDANINA GELSİNLER
Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı
Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'ndan Personel Alım Açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'ndan Personel Alım Açıklaması!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim