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Selvi: AK Parti ile İYİ Parti arasında buzlar çözülmeye başlamış

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında 'AK Parti ile İYİ Parti arasındaki buzların çözülemey başladığını' söyledi. Selvi, "Her şey 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması ile başladı" ifadelerini kullandı.

Selvi: AK Parti ile İYİ Parti arasında buzlar çözülmeye başlamış

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında 'AK Parti ile İYİ Parti arasındaki buzların çözülemey başladığını' söyledi. Selvi, "Her şey 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması ile başladı" ifadelerini kullandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 08:24
Selvi: AK Parti ile İYİ Parti arasında buzlar çözülmeye başlamış

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Yeni ittifaklar mı kuruluyor?' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti ile İYİ PArti arasında yakınlaşma olduğunu öne sürdü.

"Her şey 0 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması ile başladı" diyen Selvi,"Bir tokalaşma üzerinden ittifak senaryoları yazılmasını doğru bulmam. Ayrıca Akşener de ne konuşulduğunu açıkladı. Ama iki liderin sıcak bir şekilde tokalaşmasından aralarındaki buzların eridiği sonucu çıktı" ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti'nin arasına 'HDP'nin girdiğini söyledi. 

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Meral Akşener, AK Parti’nin parlamenter sisteme dönmek üzere bir Anayasa değişikliği gündeme getirmesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Ama benim konuştuklarım onun bir adım ötesiydi. Aktarıyorum: 'Erdoğan erken seçime gitmemek ve 2023’e kadar ülkeyi yönetmek için yeni bir hükümet yapısı oluşturur, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den bakanlar atarsa içinde yer alabiliriz.'

Böyle bir ortam var mı? Görünürde yok. Ayrıca Erdoğan’ın istemesi yetmez, İYİ Parti konusunda Bahçeli’nin de 'Evet' demesi gerekir. Ama burası Türkiye...

Bu aşamada AK Parti’nin İYİ Parti’yle direkt bir teması yok. Akşener’e bazı mesajların geldiği söyleniyor. Ama bunların Erdoğan’a ait olup olmadığı tartışmalı. Kişisel fikrim ise o mesajların Erdoğan’a ait olmadığı yönünde.

Ama hissedilen bir şey var. O da psikolojik duvarlar aşılmış, iki parti arasındaki buzlar çözülmeye başlamış."

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selvi ak parti iyi parti buzlar çözülmeye başlamış
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