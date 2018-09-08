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Şehitler anıtı önündeki etkinlikte 'Erik Dalı' krizi istifa getirdi

Kütahya'ya bağlı Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun doksanaltıncı yıl dönümü nedeniyle Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen ana töreninde, 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde gösteri sunulması ve halk oyunlarını ekiplerinin oynamasından sonra Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesini sundu.

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Şehitler anıtı önündeki etkinlikte 'Erik Dalı' krizi istifa getirdi

Kütahya'ya bağlı Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun doksanaltıncı yıl dönümü nedeniyle Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen ana töreninde, 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde gösteri sunulması ve halk oyunlarını ekiplerinin oynamasından sonra Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesini sundu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:30
Şehitler anıtı önündeki etkinlikte 'Erik Dalı' krizi istifa getirdi

Kütahya'ya bağlı Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun doksanaltıncı yıl dönümü nedeniyle  Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen ana töreninde, 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde gösteri sunulması ve halk oyunlarını ekiplerinin oynamasından sonra Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesini sundu.

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniylle  3 Eylül 2018 tarihinde ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitler Anıtı önünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okumasından sonra Günlüce Ortaokulu'nun halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. 4 dakikalık folklor gösterisi, zeybek ile başladı. İçerikte yer alan 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oyuna geçilince Kaymakam Çiçek, müdahalede bulundu. Kaymakam Çiçek'in müdahalesi üzerine folklor gösterisi yarıda kesildi. Etkinliğin devamında Kur'an-ı Kerim okundu. 

Muhtar olayın basına yanlış yansıtıldığını üstelik tören içeriğinde sadece şiir okuma ve kuran okuma gibi etkinliklerden haberi olduğunu erik dalı, zeybek gibi şarkılı, türkülü bölümlerden habersiz olduğunu savunarak kaymakamlığa istifasını sundu.

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Son Güncelleme: 08.09.2018 21:05
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şehitler anıtı önündeki etkinlikte erik dalı krizi istifa getirdi
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