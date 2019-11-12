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"Şehir Hastaneleri Bütçede Kara Deliğe Dönüştü"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Şehir Hastaneleri ile önemli açıklamalarda bulundu. Ali Şeker, şehir hastanelerinin bütçede kara deliğe dönüştüğünü ifade ederek harcanan paralarla 1 milyon yatak kapasiteli hastaneler yapılabileceğini belirtti.

"Şehir Hastaneleri Bütçede Kara Deliğe Dönüştü"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Şehir Hastaneleri ile önemli açıklamalarda bulundu. Ali Şeker, şehir hastanelerinin bütçede kara deliğe dönüştüğünü ifade ederek harcanan paralarla 1 milyon yatak kapasiteli hastaneler yapılabileceğini belirtti.

12 Kasım 2019 Salı 21:01
"Şehir Hastaneleri Bütçede Kara Deliğe Dönüştü"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Şehir Hastaneleri ile önemli açıklamalarda bulundu. Ali Şeker, şehir hastanelerinin bütçede kara deliğe dönüştüğünü ifade ederek harcanan paralarla 1 milyon yatak kapasiteli hastaneler yapılabileceğini belirtti.

Dr. Ali Şeker şunları söyledi;

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, şehir hastaneleri bütçede kara bir deliğe dönüştü ve cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununa yol açıyor. Yirmi beş yıl boyunca 142,4 milyar dolar para ödenecek bu şehir hastanelerine. 862 adet 1.200 yataklı hastane yapılabilirdi klasik ihale yöntemiyle bu parayla. 44 bin yatak yapılacaktı şehir hastaneleri projesinde. Hâlbuki klasik ihale yöntemiyle 44 bin değil, 1 milyonun üzerinde yatak kazandırılabilirdi Türkiye'ye. Çocuklarımıza bu borcu yüklemeye hakkımız yok. Bu şehir hastaneleri projelerinden Sancaktepe iptal edildi, diğerlerinin de artık kamu-özel ortaklığıyla yapılmaması söz konusu ancak mevcut yapılanlar da mutlaka kamulaştırılmalı diyorum.

CHP'li Ali Şeker ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "20 Şehir Hastanesi 2021 sonunda tamamlanacak. Sağlık Bakanlığı 2022 yılı tahmini bütçesinden Şehir Hastanelerine ödenmesi için ayrılan pay 21 milyar 910 milyon 58 bin TL. Ve anlaşmalar doviz bazında!" ifadelerine yer verdi.

Ali Şeker "Şehir Hastanelerine 25 yılda ödenecek 142.4 milyar Dolar ile Devlet 862 adet 1200 yataklı hastane yapabilirdi. Bu da 1 milyon hastane yatağı demek. Oysa Şehir Hastaneleri projesi tamamlandığında sadece 44 bin yatak yenilenecek. Torunlarımıza ödenemez borç bırakma hakkınız yok." açıklamasında bulundu.

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şehir hastaneleri bütçede kara deliğe dönüştü
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