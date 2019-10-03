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Seçimleri bilen KONDA: AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü

İstanbul seçiminde yüzde 9 puanlık farkı bilen KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ''AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında.'' dedi.

Seçimleri bilen KONDA: AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü

İstanbul seçiminde yüzde 9 puanlık farkı bilen KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ''AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında.'' dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:34
Seçimleri bilen KONDA: AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü

23 Haziran'da yapılan İstanbul seçiminde oluşan 9 puanlık farkı bilen anket şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, istifalarla gündeme gelen AK Parti'nin oy oranına ilişkin konuştu. Ağırdır, "AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında" değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ'NİN ETKİSİ AZALIYOR, MHP'NİN ETKİSİ ARTIYOR"
İktidar bloğunda AK Parti'nin etkisi azalırken MHP'nin etkisinin göreceli olarak arttığını ifade eden Ağırdır, İyi Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini belirtiyor. İyi Parti'ye oy veren kesimin gitgide artan, metropollerde yaşayan, seküler hayat tarzına sahip ama değer dünyası muhafazakâr kişiler olduğunu kaydeden Ağırdır, MHP seçmenlerinin geleneksel hayat tarzı olan muhafazakârlar olduğunu ifade ediyor.

"GENÇLERİN YARISI MEVCUT AKTÖRLERLE SORUNLARIN ÇÖZÜLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ağırdır, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin bu konuda hemfikir olduğunu belirtti. Ağırdır, "Başkanlık sistemine bugün AK Partililer de 'hayır' der" diye konuştu.

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