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Seçimlere KYK Kredisi ve EYT Damgası!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partiler anket çalışmalarını hızlandırdı. Bazı partiler kendi ekibi ile bazı partiler ise profesyonel destek ile anket çalışmaları yaptırıyor ve seçmenin nabzını tutuyor. Yapılan tüm anketlerin iki ortak noktası bulunuyor. Birincisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğeri ise KYK kredi borcu olanlar...

Seçimlere KYK Kredisi ve EYT Damgası!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partiler anket çalışmalarını hızlandırdı. Bazı partiler kendi ekibi ile bazı partiler ise profesyonel destek ile anket çalışmaları yaptırıyor ve seçmenin nabzını tutuyor. Yapılan tüm anketlerin iki ortak noktası bulunuyor. Birincisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğeri ise KYK kredi borcu olanlar...

31 Ocak 2019 Perşembe 11:15
Seçimlere KYK Kredisi ve EYT Damgası!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partiler anket çalışmalarını hızlandırdı. Bazı partiler kendi ekibi ile bazı partiler ise profesyonel destek ile anket çalışmaları yaptırıyor ve seçmenin nabzını tutuyor. Yapılan tüm anketlerin iki ortak noktası bulunuyor. Birincisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğeri ise KYK kredi borcu olanlar...

AKP tarafından yapılan ve yaptırılan anketlerde AKP'nin genç seçmenden oy alamadığı gözlemlendi. AKP bu konuda bir tedbir almak için daha önce meclis kulislerinden bildirdiğimiz KYK Kredi borçlarının silinmesi konusunu ciddi ciddi düşünmeye başladı.

"KYK KREDİ VORCU SİLİNEBİLİR

Genç nesilden oy almakta zorlanan AKP, yaptığı son anketlerde oy kaybını önlemek amacıyla ‘Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kredisi’ni gündemine almaya hazırlanıyor. KYK borcu olan öğrencilerin borcunun yapılandırılması ya da silinmesi konusunu önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getireceği ifade ediliyor. AKP, bu yöntemle anketlerde oluşan oy kaybını önlemeyi hedefliyor.

KYK Kredi borçlarının silinmesi tamamen devletin elinde... Ancak bu durumda borçları silinen gençler ile borcunu ödeyip bitiren gençler arasında fikir ayrılığı çıkıyor. Bu durumda KYK borçlarının silinmesi ve KYK borcunu ödeyenlere ödediği miktarın iade edilmesi durumu söz konusu olabilir.

MHP'NİN ANKETLERİNDE EYT ÖNDE

MHP tarafından yapılan ve yaptırılan anketlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma olmaması durumunda AKP'ye veya MHP oy vermeyecek kesimin ağır bastığı gözlemleniyor. MHP Lideri Bahçeli bu konu üzerine eğildi ve yaklaşık 9-10 gündür bu konu üzerinde çalışıyor. 

Önümüzdeki günlerde Bahçeli Erdoğan'dan randevu talep edecek ve EYT konusu ile ilgili Erdoğan'la değerlendirme de bulunup elindeki verileri masaya yatıracak.

Sonuç itibari ile 31 Mart'ta yapılacak seçimlere KYK Kredisi ve EYT damga vuracak gibi görünüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER

Son Güncelleme: 31.01.2019 11:48
Anahtar Kelimeler:
seçimlere kyk kredisi eyt damgası
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Genç 1 saat önce

Kyk borcu silinsin benim ve ailemin oyu feda olsun reyis

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Mehmet 58 dakika önce

Kyk borcu silinsin ve yeni askerlik sistemi çıksın reis oylarimiz feda olsun

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Gencegeciren 56 dakika önce

KYK borcunu sen dedin diye siler reyis sen merak etme

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Mehmetb 53 dakika önce

Kyk borcunu tatlı tatlı ye,orada burada ez. Sonra ağla zırla dimi,oy vermeyen zaten vermez. Ayrıca embesil gençliğin halı ortada

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Borclu gencler 46 dakika önce

Kyk borcu silinsin oyumuz feda olsun

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Borclu gencler 45 dakika önce

Kyk borcu silinsin oyumuz feda olsun

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Kykmagduru 30 dakika önce

Kyk krediler silinsin oy feda olsun

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