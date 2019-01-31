Seçimlere KYK Kredisi ve EYT Damgası!

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partiler anket çalışmalarını hızlandırdı. Bazı partiler kendi ekibi ile bazı partiler ise profesyonel destek ile anket çalışmaları yaptırıyor ve seçmenin nabzını tutuyor. Yapılan tüm anketlerin iki ortak noktası bulunuyor. Birincisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğeri ise KYK kredi borcu olanlar...

AKP tarafından yapılan ve yaptırılan anketlerde AKP'nin genç seçmenden oy alamadığı gözlemlendi. AKP bu konuda bir tedbir almak için daha önce meclis kulislerinden bildirdiğimiz KYK Kredi borçlarının silinmesi konusunu ciddi ciddi düşünmeye başladı.

"KYK KREDİ VORCU SİLİNEBİLİR

Genç nesilden oy almakta zorlanan AKP, yaptığı son anketlerde oy kaybını önlemek amacıyla ‘Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kredisi’ni gündemine almaya hazırlanıyor. KYK borcu olan öğrencilerin borcunun yapılandırılması ya da silinmesi konusunu önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getireceği ifade ediliyor. AKP, bu yöntemle anketlerde oluşan oy kaybını önlemeyi hedefliyor.

KYK Kredi borçlarının silinmesi tamamen devletin elinde... Ancak bu durumda borçları silinen gençler ile borcunu ödeyip bitiren gençler arasında fikir ayrılığı çıkıyor. Bu durumda KYK borçlarının silinmesi ve KYK borcunu ödeyenlere ödediği miktarın iade edilmesi durumu söz konusu olabilir.

MHP'NİN ANKETLERİNDE EYT ÖNDE

MHP tarafından yapılan ve yaptırılan anketlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma olmaması durumunda AKP'ye veya MHP oy vermeyecek kesimin ağır bastığı gözlemleniyor. MHP Lideri Bahçeli bu konu üzerine eğildi ve yaklaşık 9-10 gündür bu konu üzerinde çalışıyor.

Önümüzdeki günlerde Bahçeli Erdoğan'dan randevu talep edecek ve EYT konusu ile ilgili Erdoğan'la değerlendirme de bulunup elindeki verileri masaya yatıracak.

Sonuç itibari ile 31 Mart'ta yapılacak seçimlere KYK Kredisi ve EYT damga vuracak gibi görünüyor.

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