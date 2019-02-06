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Seçimlerde "parmak izi ile kimlik doğrulama" sistemi önerisi

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, seçim güvenliği tartışmalarını önlemek için seçmenlerin, parmak izi elektronik kimlik doğrulama cihazından geçtikten sonra sandık kurulundan oy pusulasını alarak, oy kullanmalarının sağlanmasını önerdi.

Seçimlerde "parmak izi ile kimlik doğrulama" sistemi önerisi

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, seçim güvenliği tartışmalarını önlemek için seçmenlerin, parmak izi elektronik kimlik doğrulama cihazından geçtikten sonra sandık kurulundan oy pusulasını alarak, oy kullanmalarının sağlanmasını önerdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:30
Seçimlerde "parmak izi ile kimlik doğrulama" sistemi önerisi

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, seçim güvenliğine ilişkin tartışmaların genelde seçimler sonrası gündeme geldiğini hatırlattı.

Seçim güvenliğine ilişkin tartışmaları önleyebilmek, meşruiyet tartışmalarını en aza indirmek ve seçim sürecinin sağlıklı işletilmesini sağlamak için önerisi olduğunu belirten Yılmaz, "Seçimlerde, seçmenlerin, sandık kurulunun huzurunda önce parmak izi elektronik kimlik doğrulama cihazından geçmesi, akabinde, ikinci aşama olarak sandık kurulundan oy pusulasını alıp, oyunu kullanmasını öneriyorum. Kişinin parmak izi kullanarak cihazdan geçmesi, hangi partiye oy verildiğini ortaya çıkarmaz. Dolayısıyla bir takip söz konusu olamaz. Sadece o kişinin yurt genelinde bir defa oy kullandığını, birden fazla oy kullanamayacağını açıkça ortaya koyar." diye konuştu.

İlk aşamada kişinin kimliğinin doğrulanacağını ve mükerrer oy kullanıp kullanmadığının tespit edileceğini, burada elektronik oy kullanımının söz konusu olmadığını anlatan Yılmaz, ikinci aşamada seçmenlerin gizli bir şekilde istediği partiye oyunu vereceğini, kimsenin kime oy verildiğini bilmeyeceğini söyledi.

Yılmaz, böylece, Türkiye'de seçimin güvenliği tartışmaları, mükerrer oy kullanımı ve sahte seçmen iddialarının ortadan kalkacağını belirtti.

Sistemin alt yapısının kolayca kurulabileceğine dikkati çeken Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bu konuda bir adım atmasını umduğunu belirtti.

Öztürk Yılmaz, bir basın mensubunun CHP ve HDP arasında ittifak olduğu yönünde tartışmalar bulunduğunu hatırlatması ve değerlendirmesini sorması üzerine, "Resmi bir ittifakın şu anda söz konusu olmadığı görülüyor. Ama örtülü bir ittifakın olduğu da açıkça ortada. Bazı illerde HDP oylarıyla CHP adaylarının seçilmesi yönünde bazı girişimlerin, anlayışların hasıl olduğunu görüyorum. CHP, keşke hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek bir noktada dursa." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.02.2019 17:51
Anahtar Kelimeler:
seçimlerde parmak izi kimlik doğrulama sistemi önerisi
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