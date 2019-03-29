Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Seçimler İptal Olursa Ne Olacak? Hangi Tarihte Yenilenecek? İşte Detaylar!

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptal edilmesi halinde, iptal edildiği bölgelerde yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Anadolu Ajansı’nın haberi…

Seçimler İptal Olursa Ne Olacak? Hangi Tarihte Yenilenecek? İşte Detaylar!

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptal edilmesi halinde, iptal edildiği bölgelerde yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Anadolu Ajansı’nın haberi…

29 Mart 2019 Cuma 17:40
Seçimler İptal Olursa Ne Olacak? Hangi Tarihte Yenilenecek? İşte Detaylar!

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptal edilmesi halinde, iptal edildiği bölgelerde yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Anadolu Ajansı’nın haberi…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptal edilmesi halinde, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.

YSK'nin Resmi Gazetede yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2019 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda bu nedenle, "31 Mart 2019 günü seçimi yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2019'dan bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği kaydedildi.

Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
seçimler iptal olursa olacak hangi tarihte yenilenecek işte detaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “İşsizlik Mevsimsel, Yaza Geçer!”
Erdoğan: “İşsizlik Mevsimsel, Yaza Geçer!”
Evlilik Hazırlığı Yapanlara Önemli Duyuru! Bakanlık Açıkladı! İşte Detaylar!
Evlilik Hazırlığı Yapanlara Önemli Duyuru! Bakanlık Açıkladı! İşte Detaylar!
Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim