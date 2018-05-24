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Seçimin En İlginç Haberlerinden Biri: Önce İstifa Etti Sonra..

Son dakika açıklaması CHP'nin Trabzon'dan aday gösterdiği Saadet Partili isimden geldi. Ferda Kudunoğlu önce sırasını beğenmediği için istifa etti. Daha sonra göreve hazır olduğunu ve istifasını geri çektiğini açıklayan Kudunoğlu, yeniden istifa etti.

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Seçimin En İlginç Haberlerinden Biri: Önce İstifa Etti Sonra..

Son dakika açıklaması CHP'nin Trabzon'dan aday gösterdiği Saadet Partili isimden geldi. Ferda Kudunoğlu önce sırasını beğenmediği için istifa etti. Daha sonra göreve hazır olduğunu ve istifasını geri çektiğini açıklayan Kudunoğlu, yeniden istifa etti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 18:34
Seçimin En İlginç Haberlerinden Biri: Önce İstifa Etti Sonra..

Seçimin en ilginç haberlerinden biri.

Cumhuriyet Halk Partisi, Trabzon'daki Milletvekili aday listesinde olan Ahmet Kaya, Saadet Partisi kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. Ferda Kudunoğlu, SP'li adayın 2'nci sıradan aday gösterilmesi, kendisinin ise 4'üncü sıraya konulması üzerine sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildiğini duyurdu ve partisinden de istifa etti.

İSTİFASINI GERİ ALDI

Kudunoğlu aldığı bu kararı da daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Takipçileri ve siyasi isimlerden gelen tepkiler üzerine Kudunoğlu, yeni paylaşımda bulunarak göreve hazır olduğunu ve istifasını geri çektiğini kamuoyuna duyurdu. Ancak Kudunoğlu ilk istifasının kabul edildiğini öğrenmesi üzerine yeniden paylaşımda bulunarak geri çektiğini duyurduğu istifasını yenilediğini duyurdu.

İstifasının gerçekleştiğini ifade eden eğitimci Kudunoğlu sosyal medyadan yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaptığım sabahki paylaşımda istifama neden olan gerekçeler ortadan kalktığı için istifamı geri aldığımı yazmıştım. Çok da memnun olmuştunuz. Oysa bana verilen eksik bilgiler nedeniyle istifamı geri alma şansım olmadığını öğrendim. Dün öğleden sonra ilçe başkanlığımıza istifa dilekçemi sunmuştum. Partinin de benim yerime yeni bir aday bulmasını da kolaylaştırmak istedim. Akşam bir takım gelişmeler oldu. Yaşananların ardından parti üyeliğim düşmüş oldu. İstifamı da sabah Ankara genel merkeze bildirmişler. Artık size açıkladığım ‘istifamı geri aldım’ şeklindeki yazımın bir anlamı kalmamış oldu.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaFerda KudunoğluChpSaadet Partisi
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