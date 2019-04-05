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Seçimi Kazandı ve Bakın Sonrasında ne Yaptı!

31 Mart 2019 Yerel Seçimde Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Mehmet Özdamar AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ancak Özdamar hak etmediğini ifade ederek istifa ettiğini açıkladı.

Seçimi Kazandı ve Bakın Sonrasında ne Yaptı!

31 Mart 2019 Yerel Seçimde Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Mehmet Özdamar AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ancak Özdamar hak etmediğini ifade ederek istifa ettiğini açıkladı.

05 Nisan 2019 Cuma 16:20
Seçimi Kazandı ve Bakın Sonrasında ne Yaptı!

31 Mart 2019 Yerel Seçimde Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Mehmet Özdamar AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ancak Özdamar hak etmediğini ifade ederek istifa ettiğini açıkladı.

2019 Yerel seçimde İnegöl ilçesinde AK Parti'den 27'nci sırada belediye meclis üyeliğine seçilen Mehmet Özdamar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa edeceği bilgisini açıkladı.

Seçimlerde aday gösterildikten sonra işlerinin yoğunluğu nedeniyle AK Parti ilçe teşkilatının seçim çalışmalarına katılamadığını belirten Özdamar, açıklamasında meclis üyeliği görevi hak etmediğini düşündüğünü belirtti. Mehmet Özdamar, sosyal medyadan istifa edeceğine yönelik yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

"31 Mart seçimlerinde AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçildiğim görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Hayatımızda hiçbir makam ve mevki için adaletten vazgeçemeyiz. Yerel seçim süreci başladığı günden ve seçim gününe kadar yaşanan zaman içerisinde işlerimin yoğunluğundan dolayı partimizin seçim çalışmalarına zaman ayıramadığını belirtti.

Bütün teşkilatımız ve sayın Belediye Başkanımız Alper Taban bey ve meclis üyesi arkadaşlarımın yanında bulunamadım. Onlar gecelerini gündüzlerine katarak çok çalıştılar. Fakat ben yanlarında olamadım. Bu sebepten dolayı bu görevde olmanın adaletli olmayacağını düşünüyorum ve seçilmiş olduğum bu görevden kendi isteğim doğrultusunda istifa ediyorum. Hak olan bu mücadeleyi verebilecek olan arkadaşımın yolunu açabilmek adına görevimden istifa ediyorum"dedi.

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