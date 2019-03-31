Seçim Yasakları Kalktı!

Yüksek Seçim Kurulun'dan edinilen bilgiye Saat 19:15 den sonra da tüm yayınlar serbest olacak.



Seçim yasakları 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 18:00'de başladı. Bu saatten itibaren hiçbir yayın ve yayım organında propaganda yapılamadı. Yasaklar başladıktan sonra, resmi hizmete mahsus araçlar kullanılamadı. Seçim bürolarının faaliyetleri sona erdi.

Oy verme günü her tülü yayın organında 18 ila 21 arası seçim sonuçlarıyla ilgili tahmin yapılamayacak.

Sadece YSK'nın tebliğlerine yer verilebilecek.

Saat 19:15 den sonra da tüm yayınlar serbest olacak. Fakat YSK'nın talebiyle yayın saati geri ya da ileri alınabilecek.

OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada sandıkların kapanma saatinden önce oyların sayılmasına başlanmayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Oy pusulalarının sayımında da belli bir sıra takip edilecek. Buna göre büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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