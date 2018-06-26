Seçim Sonrası Kılıçdaroğlu Hakkında Bomba İddia

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

Bu seçimden de yenilgi ile çıkan CHP'nin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek, seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmelerini kamuoyuna duyuracak.

24 Haziran günü gerçekleşen seçimlerin ardından bir açıklama yapmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bugün saat 11.00'de toplantıya çağırdı Kılıçdaroğlu2nun bu hamlesi, parti kulislerinde farklı yorumlara ve beklentilere neden oldu. Muharrem İnce'nin, psikolojik sınır olarak tanımladığı yüzde 30 oy sınırını geçtiğini belirterek, "Yüzde 25 barajını yıktık, yüzde 50'yi de yıkarız. Bana derlerse yürü önümüzden ben hazırım" açıklaması da partide hareketlenmelere neden oldu. Seçim sonuçlarından memnun olmayan ve İnce'yi destekleyen çok sayıda partili de CHP yönetimini istifaya çağıran açıklamalarda bulundu. MYK'da da bunun dile gelmesi bekleniyor.

KULİSLERDEKİ İDDİALAR

Kulislerde dolaşan son dakika bilgilerine göre CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleşecek olan MYK'nın ardından kurultay çağrısı yaparak görevini İnce'ye devretme kararı alacağı iddia edildi. Ancak parti kurmayları gelinen aşamada bir istifa ya da yeni bir genel başkanlık yarışını beklemediklerini dile getirdi. Yarın yapılacak olan MYK toplantısında seçim sonuçlarının ayrıntılı olarak masaya yatırılacağı ve önemli değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.

ÜÇ YÖNTEM

Parti ttüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, üç şekilde gerçekleşiyor. Bunlardan ilki, Seçimli kurultay için genel başkanın yapacağı çağrı, Parti Meclisi'nin kararı ile kurultay ya da kurultay delegelerinin salt çoğunluğunun noter onaylı imzası ile toplanacak kurultay.

MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI SONRASI KONUŞACAK

Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek, seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmelerini yapacak ve nihai kararını burada açıklayacak.

AHMET HAKAN: KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK

CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında açıklamalarda bulunan Ahmet Hakan, "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" dedi.

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