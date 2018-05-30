Seçim İptali Başvurusu İddialarına Kılıçdaroğlu'ndan Cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim iptali söylemleri hakkında yeni açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı son dakika açıklamasında, CHP'nin AYM başvurusu ile ilgili Habertürk'e önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Topsakal'a konuşan Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali söz konusu değil. Anayasaya aykırı maddeler iptal edilmeli. Bunlar seçimin iptaline neden olacak şeyler değil." dedi.

Açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali için değil, sandıkların taşınması için başvuruda bulunduk" diye ekledi.

AK Partili Mustafa Şentop da katıldığı bir programda, AYM, kararının seçimi etkilemeyeceğini, YSK'nın gerekli düzenlemeyi yapacağını dile getirmişti.

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