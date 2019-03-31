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Seçim için Avustralya'dan geldi: Ben Cumhuriyet ve, Atatürk için oy kullanırım!

Avustralya'da yaşayan İbrahim Kazal seçimlerde oy kullanmak için 12 bin TL harcayarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelerek oyunu kullandı.

Seçim için Avustralya'dan geldi: Ben Cumhuriyet ve, Atatürk için oy kullanırım!

Avustralya'da yaşayan İbrahim Kazal seçimlerde oy kullanmak için 12 bin TL harcayarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelerek oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 16:17
Seçim için Avustralya'dan geldi: Ben Cumhuriyet ve, Atatürk için oy kullanırım!

20 yıldan bu yana Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan ve ticaretle uğraştığını söyleyen İbrahim Kazal, yerel seçimlerde oyunu kullanmak için önceki gece Türkiye'ye geldiğini belirtti. Oy kullanmak için yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden İbrahim Kazal, oy masrafları için 12 bin TL harcadığını, oyunu Darıca 60. Yıl Ortaokulu'nda kullandığını açıkladı

2 gün sonra tekrar Avustralya'ya dönüş yapacağını söyleyen Kazal, "Ben sadece oy için değil 26 Ağustos Kocatepe Yürüyüşü için de gelirim. Ben Cumhuriyet için, Atatürk için oy kullanırım. Biz Cumhuriyet'in kazandığı toprakların insanlarıyız" dedi.

Son Güncelleme: 31.03.2019 22:10
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