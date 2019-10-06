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Sebahattin Önkibar yazdı: İşte Bahçeli'nin veliahtı!

Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve rahatsızlığı nedeniyle TBMM'nin yeni dönem açılışına da katılamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastalığıyla ilgili "soğuk algınlığı değil" diyen Sebahattin Önkibar, MHP'de Bahçeli'den sonraki dönem için Bahçeli'nin veliahtının da kim olduğunu yazdı.

Sebahattin Önkibar yazdı: İşte Bahçeli'nin veliahtı!

Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve rahatsızlığı nedeniyle TBMM'nin yeni dönem açılışına da katılamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastalığıyla ilgili "soğuk algınlığı değil" diyen Sebahattin Önkibar, MHP'de Bahçeli'den sonraki dönem için Bahçeli'nin veliahtının da kim olduğunu yazdı.

06 Ekim 2019 Pazar 10:08
Sebahattin Önkibar yazdı: İşte Bahçeli'nin veliahtı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması ve kulislerden gelen "rahatsızlığı ciddi" iddiaları sonrasında her ne kadar hem hastaneden hem de MHP'den "ciddi bir sağlık sorunu yok" denilse de Odatv yazarı Sabahattin Önkibar dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı.

Bahçeli'nin asıl sağlık sorununun "kalp ve bazı organ yetmezlikleri" olduğınu iddia eden Önkibar, "Hayır hastalığı soğuk algınlığı değil zira öyle olsa Bahçeli hastane hastane gezip farklı doktorların fikrine müracaat etmez, dahası çok önemsediği TBMM’nin açılışında mutlaka Meclis’de olurdu. Onu muayene eden doktorlardan birinden sızan bilgiye göre Bahçeli’nin sorunu kalp ve bazı organ yetmezlikleri." diye yazdı.

İşte Önkibar'ın yazısından dikkat çeken "veliaht" ayrıntısı:

Bahçeli’nin şahsi parasıyla burs verip üniversitede okuttuğu isimdir ki bunu MHP camiası biliyor.

Dahası, MHP lideri onu iki dönemdir sürpriz şekilde İstanbul listelerinin başlarına koyarak milletvekili olmasını sağladı.

Adı: 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönder’dir.

Bir ara ülkücü sosyal medya’da çeşitli konularda hedefe oturtulan İzzet Ulvi Yönter’in Bahçelinin veliahdı olduğu MHP içinde birkaç yıldır herkesin dilinde.

Bahçeli çekilir mi, Yönter ismi veliaht olarak tutar mı bilmeyiz lakin ülkücü kamuoyunda konuşulanlar bunlar.

Sabahattin Önkibar'ın yazısının tamamı için...

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