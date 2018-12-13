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Savunma Sanayi Başkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:38
Savunma Sanayi Başkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.

SSB-01 Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısının kurulması, Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik program modelinin belirlenmesi

SSB-02 Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılması, tespit edilen kabiliyetlere göre iş paylaşımı ve program modelinin belirlenmesi

SSB-03 Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-04 ATAK ve Özgün Helikopterleri için geliştirilen Turboşaft Motorun kompresör, yanma odası, gaz jenaratörü, güç türbini vb. alt sistem konfigürasyonlarının ve yüklenicilerinin belirlenmesi

SSB-05 Zırhlı araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen Milli Güç Grubu UTKU Projesi kapsamında transmisyon (dişli kutusu ve aktarma Organları) kavramsal tasarımının tamamlanması

SSB-06 ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzalanması

SSB-07 MİLGEM "İ" sınıfı firkateyn (5.gemi) sözleşmesinin imzalanması

SSB-08 FIRAT-M60T Projesi kapsamında 7 adet tankın modernize edilmesi ile birlikte M60TM sayısının 146'ya çıkarılması

SSB-09 415 adet ilave hassas güdümlü Stand-Off Mühimmatının (SOM) envantere kazandırılması için sözleşme imzalanması

SSB-10 B (BORA) Silah Sistemi ve B (BORA) Füzesi Projesi kapsamında son kafile teslimatının kabulünün tamamlanması

SSB-11 Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında kabul testlerinin yapılması, sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak güdümlü mermi ile atış testlerinin gerçekleştirilmesi

SSB-12 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi sözleşmesi imzalanması

SSB-13 360 Derece Durumsal Farkındalık Sistemi Tedariki Projesi sözleşmesi imzalanması

SSB-14 Zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç teslimatı yapılması

SSB-15 5 adet ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2) teslimatı yapılması

SSB-16 2 adet ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılması

SSB-17 Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi sözleşme icra faaliyetlerine başlanarak, proje takvimi, iş paylaşımı ve alt yüklenici dağılımının belirlenmesi

SSB-18 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesinin ihale edilmesi

SSB-19 Satıhtan Satha Orta Menzilli Seyir Füzesi çalışmalarına başlanması

SSB-20 UMTAS Projesi Kapsamında 200 adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM) teslimatı yapılması

SSB-21 Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri Üretim faaliyetlerine başlanması

SSB-22 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında; 28 il/bölgede, Güvenli Okul Paketi Kapsamında 221 okulda ilave kurulumların yapılması ve 100 adet Mobil Plaka Tanıma Sisteminin EGM'ye teslimatının yapılması

SSB-23 Modüler Üs Bölgesi Projesi kapsamında 3 adet üs bölgesinin kurulumu tamamlanarak toplam üs bölgesi sayısının 32'ye çıkarılması

SSB-24 Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağın (HÜRKUŞ-B) Simülatörü (HÜRSİM) Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-25 F-16 Uçakları için Milli Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar (AESA Burun Radarı) geliştirme çalışmalarına başlanması

SSB-26 20 mm Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında sözleşme imzalanması, geliştirme faaliyetine yönelik iş paylaşımının gerçekleştirilmesi ve geliştirme takviminin belirlenmesi

SSB-27 Çeşitli tiplerde ilave en az 60 adet hassas güdüm kitinin teslim edilmesi

SSB-28 Topçu ve havan birlikleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan silahların modernize edilmesi ve mühimmatlara KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) güdüm özelliği kazandırılarak vuruş hassasiyetinin artırılmasına yönelik geliştirme faaliyetinin projelendirilmesi

SSB-29 En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslim edilmesi

SSB-30 40.000'i aşkın İlave MPT-76'nın sözleşmeye bağlanması

SSB-31 125 adet tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı sistem teslimatının yapılması ve EGM Sırt, Araç ve Çanta Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-32 EYP'lerin yüksek güçlü mikrodalga teknolojisiyle tespit ve imhasını sağlayacak Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-33 Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Tedarik Projesi kapsamında kritik tasarımın tamamlanması

SSB-34 Süratli devriye botu teslimatlarına başlanması

SSB-35 Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi 7. Ana Jet Üssü İnşaat Faaliyetlerinin tamamlanması

SSB-36 Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) fizibilite çalışmalarının yapılması

SSB-37 Hafif/Orta sınıfta başlatılan insansız kara araçları projelerinin tasarım dönemleri ve saha testlerine devam edilerek teslimatlara başlanması

SSB-38 Ağır sınıfta başlatılan insansız kara araçları projesinin ihale edilmesi, mevcut imkan ve kabiliyetler doğrultusunda kullanıcı değerlendirmelerinin alınması maksadıyla gösterim testi icra edilmesi

SSB-39 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 2 adet helikopter teslimatının yapılması

SSB-40 AKINCI İHA Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-41 İHA ve Keşif Gözetleme Sı̇stemlerı̇ Ortak Koordinasyon Merkezi (MİKOM) Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-42 Yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında 117 SAGA başvurusunun değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması

SSB-43 Pilot eğitimlerinde pilot davranışlarını optimize etmek üzere başlatılan GENIUS Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-44 ÇINAR Projesi kapsamında 4,5G şebekesinin 5G'ye dönüştürülmesi için sözleşme imzalanması

SSB-45 Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi Kapsamında, canlı şebekeye geçilmesi ve ürün lansmanının yapılması

SSB-46 Mikroorganizma Tabanlı Patlayıcı Madde Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BİRMO) Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesinin tamamlanması

SSB-47 Milli Mühimmatların Atış Sonrası Kontrolünü Sağlayacak Veri Bağı Geliştirilmesi (KEMENT) Projesinde sistem entegrasyon testlerinin laboratuvar seviyesinde tamamlanması

SSB-48 Siber güvenlik eğitim, test, kalifikasyon ve yapılanma yol haritasının hazırlanması

SSB-49 Kara Araçları Test Merkezi kurulumuna yönelik yapılan fizibilite çalışmasının değerlendirilmesi

SSB-50 Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında 30 yerli firmanın değerlendirilmesi ve destek programlarına başlanan firma sayısının 110'un üstüne çıkarılması

SSB-51 Savuma sanayii firmalarımıza ihracat ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla en az üç bölgede savunma sanayii işbirliği toplantılarının gerçekleştirilmesi ve mutabakat muhtıralarının imzalanması; iki ülkede gerçekleştirilecek etkinliklere SSB koordinasyonunda milli katılım sağlanması

SSB-52 Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesinin başlatılması

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Anahtar Kelimeler:
savunma sanayi başkanlığı ikinci günlük eylem planı
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