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Savcı Sayan'dan vatandaşlara hakaret: ''Aptallar...''

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada yer alan kütüphane amacıyla yapılan bir binayı yıkıp yerine pazar yeri yapılmasını istediğini söylemesi olay yarattı.

Savcı Sayan'dan vatandaşlara hakaret: ''Aptallar...''

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada yer alan kütüphane amacıyla yapılan bir binayı yıkıp yerine pazar yeri yapılmasını istediğini söylemesi olay yarattı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46
Savcı Sayan'dan vatandaşlara hakaret: ''Aptallar...''

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada yer alan bir videoda Ağrı’daki kütüphane amacıyla yapılan bir binayı yıkarak yerine pazar yeri yapılmasını istediğini açıkladı.

Sayan’ın açıklamaları sosyal medyada “Kütüphane yerine pazar yeri yapılamaz” eleştirileri eşliğinde geniş yankı buldu.

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI: HIYARLAR…

Tepkiler üzerine açıklama ihtiyacı duyan Sayan şu ifadeleri kullandı; “Şehrinizde daha önce kütüphane binası olarak kullanılan, akabinde fiziki şartlandan dolayı boşaltılan ve sahipsiz bırakılan uyuşturucu kullananların mekanı olmuş bir binayı ne yaparsınız. Tabi ki şehire yararlı hale getirirsiniz. Biz bunu yapıyoruz. Kötüleri Allah islah etsin.

Arkadaşlar, Ağrı'daki kütüphane yıllardır boş. Yeni kütüphane yapılınca buna yıkım kararı alınmış. Vali bey güçlendirip müze yapalım demiş. Bizde altına tarihi kent pazarı yapalım. Pazar deyince Twitter’daki hıyarlar, hıyar pazarı anlamış. Allah aşkına biri Twitter’daki aptallara anlatsın.”

Son Güncelleme: 15.07.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
savcı sayan dan vatandaşlara hakaret aptallar
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