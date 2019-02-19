Şartları Tutan 1200 Öğretmene Kadro Çağrısı!

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak tüm şartları tutan ancak kadro dışı kalan 1200 öğretmen için kadro çağrısında bulundu.

MHP'li Osmanağaoğlu'nunu konuşması şöyle;

23/11/2018 tarihinde 5.000 ücretli öğretmenimiz kadroya geçirilmiştir ancak 1.200 civarı ücretli öğretmenimiz şartları tutmasına rağmen kontenjan eksikliği sebebiyle kadro dışı kalmıştır. Sayın Millî Eğitim Bakanlığımız şartları tutan 1.200 ücretli öğretmenimizin de kadroya geçirilmesi noktasında bir çalışma yaparlarsa çok zor şartlar altında eğitim neferi olarak görev yapan bu kardeşlerimizin mağduriyeti de giderilecektir çünkü hayatın standart zorluklarını aşacak maddi gelirleri dahi olmayan bu kardeşlerimizin alabilecekleri maaş 1.200 TL civarındadır. 5 bin ücretli öğretmenin kadroya alındığı süreçte her türlü yeterliliğe sahip 1.200 kardeşimizin de kadroya geçirilmesi sağlanmalıdır.

Aynı konu üzerine söz alan MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ise "Ben de Tamer Bey'le aynı sorunu dile getireceğim şu anda. 5 bin ücretli öğretmen atamasından geriye kalan 1.200 kontenjan mağdurunun taleplerini yine dile getirmek istiyorum. 23/11/2018 tarihinde 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe ataması gerçekleştirildi. Geriye tüm şartları sağladığı hâlde kontenjan dışı kalan bin civarı eğitim neferi kaldı. Dershane öğretmenlerinin kadroya alınması sürecinde, ilk etapta 3.200 kontenjan verilmiş, başvuru sayısı 6 bin civarı olduğu için kontenjan artırılmış ve 6 bin yapılmıştır. Böylelikle, dershanelerde çalışan ve belli şartları sağlayan bütün dershane öğretmenleri kadrolu öğretmen olarak göreve başlamışlardır ancak 1.200 civarı ücretli eğitim neferinin devlet kadrosuna alınması henüz gerçekleşmemiştir. Güveniyoruz…" ifadelerini kullandı.

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