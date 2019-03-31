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Sandık Başında 2 SP'li Öldürüldü!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Karamollaoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu iki partilimiz vefat etmiştir" dedi.

Sandık Başında 2 SP'li Öldürüldü!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Karamollaoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu iki partilimiz vefat etmiştir" dedi.

31 Mart 2019 Pazar 16:11
Sandık Başında 2 SP'li Öldürüldü!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.30 sıralarında acı veren bir olay yaşandı. Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, Saadet Partisi mensubu iki kişi hayatını kaybetti.

AKP Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük'ün akrabaları oldukları belirtilen kişiler yaşlı bir vatandaşı oy kullanmak için getirdiği ancak, kendilerinin de oy kullanma işlemi sırasında eşlik etmek istedikleri belirtildi. Saadet Partisi sandık görevlisi ve müşahidi olarak görev yapan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş usulün böyle olmadığını, sandık görevlilerinin eşlik edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Sülük'ün akrabaları ile sandık görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Milli Gazete'nin haberine göre; Sülük'ün babası ve iki yeğeni oldukları öğrenilen Kadir, Ömer ve Hacı Sülük, çıkardıkları tabanca ile Saadet Partili sandık görevlilerini öldürdü. Ayrıca  Ali Aktaş isimli vatandaşın da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Silahlı kişilerin seçim alanına girebilmesi de, olayın bir başka dikkat çeken boyutu oldu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise olayın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu iki partilimiz vefat etmiştir” dedi.

“Malatya Pütürge’de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın.”

Son Güncelleme: 31.03.2019 22:10
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