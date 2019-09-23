Sanatçılar İşsiz Kalıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde çalışan süre sözleşmeli personele yönetmelikle getirilen üniversite şartı sonrasında bir çok sanatçının işsiz kalacağı gerçeğini TBMM gündemine taşıdı.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde, süreli sözleşmeli personel kadrosunda çalışanların yeni özlük haklarının 28 Aralık 2018’de yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile belirlendiğin hatırlattı. “KHK uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Mayıs’ta da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı süreli sözleşmeli personellere yönelik yeni özlük hakları belirlenmiştir” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, aynı KHK’ya atıfla 21 Haziran’da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı süreli sözleşmeli personellere ise 15 Mayıs’taki yönetmeliklerin aksine sanatçılar için üniversite mezunu olma şartı getirildiğini kaydetti.

Yapılan düzenleme yüzünden onlarca sanatçının mağdur olacağının altını çizen CHP’li İlgezdi, “ Yönetmelik bu şekliyle uygulanmaya başladığı takdirde geleneksel sanatlarının çoğunda çalışan üniversite mezuniyeti olmayan alaylı birçok sanatçı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğündeki işlerinden olacaktır” dedi.

İlgezdi önergesinde,

“- Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi yönetmeliklerinde olmayan üniversite mezuniyeti şartı neden alaylı sanatçının en çok olduğu Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yönetmeliğinde yer almıştır?

- Koro ve topluluklarda yevmiyeli olarak çalışanların önemli bir kısmı üniversite mezunu olmayan Roman vatandaşlardan oluşmaktadır. Yönetmelikle sadece Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne getirilen üniversite mezunu olma şartında Roman vatandaşlarımızı işsiz bırakmak için özel bir kasıt mı vardır?

- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde çalışan ve yeni yönetmelik yüzünden işsiz kalacak kaç alaylı sanatçı vardır?

- Süre Sözleşmeli personel olarak zaten kurumda çalışan yeni yönetmelik ile özlük haklarının iyileştirilmesini bekleyen üniversite mezunu olmayan alaylı sanatçılar için yönetmelikte bir düzenleme yapmayı düşünmekte misiniz?” sorularına yanıt aradı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 3 Genel Müdürlükten 2’sinde olmayan bir şartın sadece Güzel Sanatlara konmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Yıllardır çalışan, kurumun tüm yükünü çeken alaylı sanatçılara yapılan bu uygulama kabul edilemez” dedi. Yönetmeliğin derhal değişerek mevcut çalışanların kapsam dışı bırakılmasını da talep eden Gamze Akkuş İlgezdi, “Yönetmelik değişmez ve uygulanmaya başlarsa koro ve geleneksel sanatlardaki tüm yükü çeken alaylı sanatçılar işsiz kalacaktır. Ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde iş ve işlemler yürütülemez hale gelecektir” dedi.

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