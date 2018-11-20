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"Sanat Tarihçileri ve Arkeologlar Kadro Bekliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Anadolu’da binlerce tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılmayı beklediğini ifade ederek, bu sorunun sanat tarihçileri ve arkeologlara kadro verilerek çözülebileceğini belirtti.

"Sanat Tarihçileri ve Arkeologlar Kadro Bekliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Anadolu’da binlerce tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılmayı beklediğini ifade ederek, bu sorunun sanat tarihçileri ve arkeologlara kadro verilerek çözülebileceğini belirtti.

20 Kasım 2018 Salı 09:30
"Sanat Tarihçileri ve Arkeologlar Kadro Bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı. Gürer, Bakan Mehmet Ersoy’un da katıldığı toplantıda, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihi dokular, ülkemize gelen yabancı turistlerin harcama düzeyleri, Kapadokya ve Karadeniz’deki doğa katliamları ile müze giriş ücretlerine yapılan zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

SANAT TARİHÇİLERİ VE ARKEOLOGLAR KADRO BEKLİYOR

Gürer, çok sayıda sanat tarihçisi ve arkeoloğun işsiz olduğuna dikkat çekerek, “Bu alanda eğitim alanlar, Anadolu'da özellikle tarihî dokuların gün ışığına çıkması adına Bakanlığınızca kadro açılmasını, iş sağlanmasını beklemektedir” dedi.  

DOĞA KATLİAMLARINA KİM DUR DİYECEK?

Gürer, toplantıda Bakan Ersoy’a yönelttiği şu soruların da yanıtlanmasını istedi: “Ülke olarak çok sayıda fuara katılıyoruz. Bu fuarlara kaç kişi gidiyor? Fayda ölçüm çalışması yapılıyor mu?  Ülkemize genelde harcama düzeyi düşük turistlerin geldiği söyleniyor. Bu konuda gözleminiz nedir?  Uçak kiralayan acenteye sağlanan destek, döviz ve turist getiren acentelere uygulanacak mıdır?  KDV uygulamasında da yüzde 8 ve yüzde 18 gibi farklı uygulamaların tekleştirilmesi düşünülmekte midir? Kapadokya ve Karadeniz'de doğa katliamları için sözde kalmayacak uygulamaların yapılması Bakanlığınızca da takip edilecek midir? Müze giriş biletlerinin fiyatlarını zamlandırdınız. Daha çok kişinin girmesi için bu bağlamda yeni bir düzenleme düşünüyor musunuz?”

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
sanat tarihçileri arkeologlar kadro bekliyor
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Burak 2 saat önce

Hayret ülkede arkeologlar olduğunu hatirlamis biri 4 yıl okuyoruz atanamiyoriz dünyada en çok ilgi gören ikinci meslek arkeoloji bizim ülkede sonuncu herhalde

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furkan 2 saat önce

Benim anlamadığım tarihini bukadar sahiplenen bir ülke olmamıza rağmen, bu konuda neden alım yapılmadığı. Arkeologların, sanat tarihçilerinin bile görmezden geldiği restoratör mesleğinin, devletimiz tarafından da bu kadar aşşağılanması gerçekten de acınası bir durumdur. Madem bu konuda iyileştirmeler yapmayacaksınız, her yıl binden fazla mezun veren ve gençlerimizin işsiz kalmasına sebep olan bu bölümleri kapatın. En son 2013 te yapılan restoratör alımından sonra henüz alım gerçekleşmedi. Bu durum zaten bu işin seviyesini ve değerini gösteriyor. Başkada söyleyecek söz yok malesef.

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Zeynep 2 saat önce

Eğer ki kadro yoksa ataması yoksa bölümleri kaptsınlar utanıyoruz çok ailemize karşı akrabalara karşı dışarı çıkamıyoruz okudu geldi evde oturdu yazık dimi

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