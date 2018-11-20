"Sanat Tarihçileri ve Arkeologlar Kadro Bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı. Gürer, Bakan Mehmet Ersoy’un da katıldığı toplantıda, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihi dokular, ülkemize gelen yabancı turistlerin harcama düzeyleri, Kapadokya ve Karadeniz’deki doğa katliamları ile müze giriş ücretlerine yapılan zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SANAT TARİHÇİLERİ VE ARKEOLOGLAR KADRO BEKLİYOR

Gürer, çok sayıda sanat tarihçisi ve arkeoloğun işsiz olduğuna dikkat çekerek, “Bu alanda eğitim alanlar, Anadolu'da özellikle tarihî dokuların gün ışığına çıkması adına Bakanlığınızca kadro açılmasını, iş sağlanmasını beklemektedir” dedi.

DOĞA KATLİAMLARINA KİM DUR DİYECEK?

Gürer, toplantıda Bakan Ersoy’a yönelttiği şu soruların da yanıtlanmasını istedi: “Ülke olarak çok sayıda fuara katılıyoruz. Bu fuarlara kaç kişi gidiyor? Fayda ölçüm çalışması yapılıyor mu? Ülkemize genelde harcama düzeyi düşük turistlerin geldiği söyleniyor. Bu konuda gözleminiz nedir? Uçak kiralayan acenteye sağlanan destek, döviz ve turist getiren acentelere uygulanacak mıdır? KDV uygulamasında da yüzde 8 ve yüzde 18 gibi farklı uygulamaların tekleştirilmesi düşünülmekte midir? Kapadokya ve Karadeniz'de doğa katliamları için sözde kalmayacak uygulamaların yapılması Bakanlığınızca da takip edilecek midir? Müze giriş biletlerinin fiyatlarını zamlandırdınız. Daha çok kişinin girmesi için bu bağlamda yeni bir düzenleme düşünüyor musunuz?”