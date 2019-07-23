"Sahte İçkiden Yaşanan Ölümler Meclis Gündeminde"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, son günlerde sıkça yaşanan metil alkol zehirlenmelerinden dolayı yaşanan ölümleri Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, ekonomik kriz, yüksek enflasyon, alım gücünün düşmesi, alkole yapılan fahiş zamların vatandaşları merdiven altı üretime yönlendirdiğini kaydetti.

ÖNLEM ALINSIN

Bilinçsizce tüketilen merdiven altı üretim sahte içkilerin halk sağlığına yönelik ciddi bir sorun oluşturduğuna dikkat çeken Bulut, Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde'de son 22 günde 23 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiğini bildirdi. Metil alkol zehirlenmesine bağlı ölümlerin 12’sinin Adana’da yaşandığını kaydeden Bulut, sahte içki ölümlerinin yaşanmaması için acil önlem alınmasını istedi.

KAÇ LİTRE SAHTE İÇİ ELE GEÇİRİLDİ

CHP’li Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-İllere göre ayrı ayrı belirtilmek üzere önergenin yanıtlandığı tarihe kadar yurt genelinde kaç litre sahte içki ele geçirilmiştir?

-Son 10 yılda metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

KAÇ KİŞİ SAĞLIK SORUNU YAŞADI?

-Anılan yıllarda kaç kişi metil alkole bağlı olarak sağlık sorunları yaşamıştır?

-Son 10 yılda sahte içki üretimi yapan, dağıtan ve satan kişilere yönelik kaç operasyon gerçekleştirilmiştir?

NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR MU?

-Vatandaşın sahte içkiye yönelmesinin nedenleri araştırılmış mıdır?

-Metil alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için hangi önlemler alınacaktır?

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