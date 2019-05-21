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"Sağlıkta Mülakat Olmaz, Sağlıkta Torpil Olmaz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık son günlerde oldukça fazla tartışılan sağlık bakanlığı personel alımının mülakat ile yapılacağı konusunu meclis gündemine taşıyarak " sağlıkta mülakat olmaz, sağlıkta torpil olmaz" dedi.

"Sağlıkta Mülakat Olmaz, Sağlıkta Torpil Olmaz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık son günlerde oldukça fazla tartışılan sağlık bakanlığı personel alımının mülakat ile yapılacağı konusunu meclis gündemine taşıyarak " sağlıkta mülakat olmaz, sağlıkta torpil olmaz" dedi.

21 Mayıs 2019 Salı 21:17
"Sağlıkta Mülakat Olmaz, Sağlıkta Torpil Olmaz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık son günlerde oldukça fazla tartışılan sağlık bakanlığı personel alımının mülakat ile yapılacağı konusunu meclis gündemine taşıyarak " sağlıkta mülakat olmaz, sağlıkta torpil olmaz" dedi.

Çetin Arık'ın konuşması şöyle;

550 bin atama bekleyen sağlık personeli, elleri ekmek tutsun istiyor, iş istiyor. Atamalarının yapılabilmesi için KPSS sınavında yıllarca dirsek çürüten bu kardeşlerimiz şimdi de sağlık personeli alımlarında mülakat yani sözlü sınavın şokunu yaşıyorlar. Bu kardeşlerimiz, öğretmenlikte olduğu gibi, mülakatla alın terlerinin çalınacağı, haklarının yenileneceği, yandaşların kayrılacağı düşüncesiyle mülakat istemiyorlar, haksız da değiller. Yıllardır liyakate uymayıp bu ülkenin yurtsever çocuklarını saçma sapan sorularla eler iken devletin kilit noktalarına FETÖ'nün çocuklarını yerleştirdiniz; Allah muhafaza, ülkemiz elimizden gidiyordu. Şimdi de liyakati es geçip bu milleti sağlığından etmeyin. Sağlıkta mülakat olmaz, sağlıkta torpil olmaz, konu insan sağlığı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.05.2019 23:32
Anahtar Kelimeler:
sağlıkta mülakat olmaz sağlıkta torpil olmaz
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Çağrı 2 gün önce

NE YAZIK Kİ SAĞLIKDA MÜLAKATTA TORPİL VAR. DAYISI OLAN MÜLAKATTA GEÇİYOR. ATANDIĞI KURUMDA DA YAN YATIP GELİYOR.ALLAH ISLAH ETSİN.

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Onur serbet 2 gün önce

“devletin kilit noktalarına FETÖ'nün çocuklarını yerleştirdiniz; Allah muhafaza, ülkemiz elimizden gidiyordu. Şimdi de liyakati es geçip bu milleti sağlığından etmeyin. Sağlıkta mülakat olmaz, sağlıkta torpil olmaz, konu insan sağlığı.”
Ben bi konuyu anlayamadım;
Sağlıkta olmaz ama eğitimde, akademik kadrolarda, polis, subay, astsubay, uzman alımlarında maliyeye, valiliğe, belediyelere personel alımlarında olabilir anlamı mı çıkıyor yoksa ?

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Yaw he he 2 gün önce

Biz de inandik

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