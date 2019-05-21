Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık son günlerde oldukça fazla tartışılan sağlık bakanlığı personel alımının mülakat ile yapılacağı konusunu meclis gündemine taşıyarak " sağlıkta mülakat olmaz, sağlıkta torpil olmaz" dedi.

Çetin Arık'ın konuşması şöyle;

550 bin atama bekleyen sağlık personeli, elleri ekmek tutsun istiyor, iş istiyor. Atamalarının yapılabilmesi için KPSS sınavında yıllarca dirsek çürüten bu kardeşlerimiz şimdi de sağlık personeli alımlarında mülakat yani sözlü sınavın şokunu yaşıyorlar. Bu kardeşlerimiz, öğretmenlikte olduğu gibi, mülakatla alın terlerinin çalınacağı, haklarının yenileneceği, yandaşların kayrılacağı düşüncesiyle mülakat istemiyorlar, haksız da değiller. Yıllardır liyakate uymayıp bu ülkenin yurtsever çocuklarını saçma sapan sorularla eler iken devletin kilit noktalarına FETÖ'nün çocuklarını yerleştirdiniz; Allah muhafaza, ülkemiz elimizden gidiyordu. Şimdi de liyakati es geçip bu milleti sağlığından etmeyin. Sağlıkta mülakat olmaz, sağlıkta torpil olmaz, konu insan sağlığı.

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