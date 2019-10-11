Sağlık Personelinin ‘Atama’ Çığlığı Mecliste!

Sağlık Bakanlığı’nın, Ağustos ayında gerçekleşen 12 bin personel atamasının ardından Ekim 2019’da 17 bin 689 sağlık personeli daha alınacağını belirttiğini hatırlatan Dr. Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada 100 bin ortaöğretim mezunu hemşirenin ‘atama’ çığlığına kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurguladı.

TEDİRGİNLİK VAR!

Atama kontenjanlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatan Dr. Şevkin, “Yeni gerçekleşecek atamalarda detayların netleşmemesi özellikle ortaöğretim düzeyinde atama bekleyen sağlık personelini tedirginliğe sevketmiştir” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NI GÖREVE ÇAĞIRDI

Sayıları 100 bini aşan ortaöğretim hemşirelerinin 17 bin kişilik atamalara dahil edilmeyeceğine yönelik söylentilerin özellikle genç hemşireleri karamsarlığa ittiğine işaret eden Dr. Şevkin, Yıllarca mesleklerini aktif olarak icra eden, topluma hizmette sınır tanımayan ve özel sektörde en ağır şartlarda çalışan 100 bin ortaöğretim mezunu hemşirenin bu tedirginliği sona ermeli ve Sağlık Bakanlığı dedikodulara son noktayı koymalıdır” diye konuştu.

ATAMA SAYISI ARTMALI

CHP’li Dr. Şevkin, ortaöğretim mezunu hemşirelerin yıllardır kazandıkları tecrübelerini, kamu kuruluşlarında halka hizmet olarak sunabilmeleri için alım sayılarının da arttırılması çağrısında bulundu.

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