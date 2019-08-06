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Sağlık Çalışanlarına Yasal Güvence!

Sağlık çalışanlarının iş yükünün çok fazla olduğu ülkemizde şiddet olaylarının her geçen yıl arttığını belirten CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada;“Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde doktor arkadaşımıza yapılan saldırı ve bunun gibi binlerce vakanın yaşandığı ülkemizde artık sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmiyor” dedi.

Sağlık Çalışanlarına Yasal Güvence!

Sağlık çalışanlarının iş yükünün çok fazla olduğu ülkemizde şiddet olaylarının her geçen yıl arttığını belirten CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada;“Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde doktor arkadaşımıza yapılan saldırı ve bunun gibi binlerce vakanın yaşandığı ülkemizde artık sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmiyor” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:18
Sağlık Çalışanlarına Yasal Güvence!

Sağlık alanında hizmet verenlerin diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırıya uğradığını ifade eden Yılmazkaya, “Toplumda patlamalara neden olan sağlık sistemindeki aksaklıklar doktorlara ve diğer sağlık emekçilerine şiddet olarak yansımaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu saldırı ve şiddete karşı caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Yılmazkaya; “Eğer AKP iktidarı sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemede samimiyse, geçtiğimiz aylarda sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, yargı görevi yapanlara şiddet uygulayanlara karşı verilen cezalar ile aynı seviyeye çekilerek, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmesi yönündeki kanun teklifimi desteklesinler ve bu kanunu hemen çıkartalım.Sağlık çalışanlarının gerçek anlamda yasal bir güvencesi olsun” dedi.

Sağlıktaki çalışma sürelerinin uzun olması,  iş yükünün ağır olması ve şiddet gibi dış etkenler yüzünden sağlık çalışanlarının yüzde 60'ının mesleğini değiştirme noktasına geldiğini belirten Yılmazkaya konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; “Sağlık personeli yılgın, sağlık sistemi bitmiş durumda ama hastalarda perişan. Aciller dışında ameliyat ve tetkikler için uzun sürelere randevu veriliyor. Hastanelerdeki bitmek bilmeyen kuyrukların yanı sıra ameliyatlar için verilen tarihlerin 1-2 yıl sürdüğünü hepimiz biliyoruz. Buradaki suçlu özverili sağlık çalışanları değil, yanlış sağlık politikaları uygulan iktidardır.

Bu yaşananlara kalıcı çözüm üretmek yasamanın ve yürütmenin elinde olmasına rağmen gerekli adımların atılmadığını hep birlikte görmekteyiz.

Korku ve stres altında işlerini yapmaya çalışan sağlık insanları nekadar verimli olabilir ki?!

Geçtiğimiz dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM 24. dönemde “Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyon” çalışmalarını tamamlamıştı. Araştırma Komisyonuna üniversiteler, sendikalar, meslek örgütleri şiddetin nedenleri ve önlenmesine yönelik çözüm önerilerini sunmuşlardı.

Fakat üzülerek belirtmekteyim ki bu çalışmalarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemede faydalı olmadı.

Eğer AKP iktidarı sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemede samimiyse, geçtiğimiz aylarda sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların,yargı görevi yapanlara şiddet uygulayanlara karşı verilen cezalar ile aynı seviyeye çekilerek, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmesi yönündeki kanun teklifimi desteklesinler ve bu kanunu hemen çıkartalım.

Sağlık çalışanlarının gerçek anlamda yasal bir güvencesi olsun.

Yer, zaman, mekân kavramı gütmeden, hasta sağlığı için fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının vatandaşlarımız için canla başla çalışırken kendi can güvenlikleri için de endişe ederek, panik halinde çalışmalarının kutsal mesleklerini yerine getiren bu kişilere reva görmemeliyiz. ‘Şiddet olgusu nerede ve kime uygulanırsa uygulansın kesinlikle kabul edilemez. Uygulandığı ve görüldüğü her yerde şiddete etkin bir biçimde önlemek ve gerekli yasal zemini oluşturmak biz yasa yapıcıların birincil görevleri arasında yer almaktadır.

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını sonlandırmak, sağlık kurumlarında çalışan personelin rahat ve güvenli bir ortamda hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla bir takım tedbirlerin alınması ve caydırıcı önlemlerin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanlarına yasal güvence
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