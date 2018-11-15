"Sağlık Çalışanları Kadro İstiyor"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde “Sağlık Çalışanlarının Sorunları” hakkında konuştu.

Kadro verilmeyen sağlık çalışanlarını gündeme getiren MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı "9 bin civarında sağlık çalışanına kadro verilmemesi hakkaniyetle bağdaşmayan bir durumdur." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI KADRO İSTİYOR"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Görüşmelerin devam ettiği sırada sağlık çalışanlarının sorunlarını anlatan MHP Konya Milletvekili Kalaycı sağlık alanında gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğunun altını çizdi.

Kalaycı konuşmasının devamında sağlık personeli yetiştirmekte istenilen sayıya halen ulaşılamadığını dile getirerek "sağlık personeli yetiştiren yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının da artış sağlamakla beraber sağlık personeli sayısı ve özelliklikle yardımcı sağlık personeli henüz yeterli düzeye ulaşılamamıştır.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilmelidir. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle emekli tabip ve diş hekimlerinin emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmüş, hemşireler ve diğer sağlık personeli göz ardı edilmiştir. Yapılan görev ve ekip çalışması dikkate alınarak hakkaniyet gereği hemşire ve diğer sağlık personeli ile eczacıların da emekli aylıkları iyileştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kalaycı'nın açıklamaları şöyle;

Döner sermayeden yapılan ek ödemelerin emekliliğe yansımaması nedeniyle sağlık çalışanlarının emekli aylığı ciddi oranda azalıyor. Sağlık çalışanlarının hem memnuniyetini artırmak hem de geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için döner sermayenin emekli aylığına yansıtılması için yasal düzenleme yapılmalı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eczacılarının özlük hakları düzeltilmeli.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çalışan eczacılar gerek Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde gerekse eş değer kurum olarak kabul edilebilecek Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan eczacılara göre çok daha düşük maaşlarla çalışmakta. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eczacılarının bu mağduriyeti mutlaka giderilmeli, özlük hakları düzeltilmelidir.

Kadro alamayan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi amacıyla hazırladığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz Kanun Teklifleri bir an önce gündeme alınmalı.

Sözleşmeliler, vekil ebe hemşireler, aile sağlığı çalışanları umutla kadro beklemektedir. 24 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle taşeron işçiler kadroya alınmış ancak bu düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır.

Hastanelerde bilgi işlemci, laborant, tekniker, kimyager, radyolog olarak çalışan binlerce sağlık personeli de kadro alamadığından büyük bir şok yaşamıştır. Hâlbuki asıl işi yapan ve kanun hükmünde kararnamede aranan tüm şartları taşıyan taşeron işçisi sağlıkçılar sadece ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel giderleri yüzde 70'in altında olduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştır. Böyle bir gerekçesin hiçbir izahı olamaz. Bu çalışanların taşeron personeli olduğu açıktır. İhalede personel çalıştırmanın yanı sıra malzeme, yazılım ve benzeri işlerin de olması bu çalışanların taşeron işçisi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

4 Aralıktan önce çalışmış olanların kapsam dışında bırakılmış olması da hakkaniyete uygun düşmemiştir. Yıllarca taşeron işçi olarak çalışıp 4 Aralık öncesi görevlerine son verilmiş olanlara kadro verilmemişken sadece 4 Aralık günü işe başlayanlar kadro almıştır. Sağlık Bakanlığında 100 binin üzerinde

Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde de yer alan kamuda kadro alamayan taşeron işçileri 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi amacıyla hazırladığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz kanun teklifleri bir an önce gündeme alınmalıdır diyorum.