Sağlık Çalışanları İçin Yasal Düzenleme 10 Aydır TBMM’de Bekliyor!

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik Gaziantep’te yaşanan saldırı ve şiddet olaylarıyla ilgili açıklama yapan CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya,AKP İktidarının bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapmaya gönlü olmadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına karşı bu saldırı ve şiddete karşı caydırıcı önlemlerin biran önce alınması gerektiğini vurgulayanYılmazkaya; “Sadece son birkaç günde Gaziantep İlimizde bu yaşananlar bile sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddetin hangi boyutlara geldiğini bizlere kısaca özetlemektedir” dedi.

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi adına 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasına dair verdiğim Kanun Teklifi 10 aydır Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bekletilmektedir” diyen Yılmazkaya; “verdiğim bu kanun teklifiyle sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, yargı görevi yapanlara şiddet uygulayanlara karşı verilen cezalar ile aynı seviyeye çekilerek, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını kapsamaktadır” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıkla yapan CHP’li vekil şu ifadelere yer verdi;

“Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde doktor arkadaşımıza yapılan saldırı ve Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan göz doktoru arkadaşımızın bıçaklanarak yaralandığı üzücü olaylar sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken güvende olmadığını net bir şekilde bizlere göstermektedir.

Sadece son birkaç günde Gaziantep İlimizde bu yaşananlar bile sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddetin hangi boyutlara geldiğinin özetidir.

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını sonlandırmak, sağlık kurumlarında çalışan personelin rahat ve güvenli bir ortamda hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla bir takım tedbirlerin alınması ve caydırıcı önlemlerin biran önce hayata geçirilmesi gerektiği halde buna yönelik adımların atılmaması ve yasal düzenlemelerin yapılmaması düşündürücü.

Bu yaşananlara kalıcı çözüm üretmek yasamanın ve yürütmenin elinde olmasına rağmen gerekli adımların atılmadığını ve iktidarın bu konuda istekli olmadığını TBMM’nin üyesi olan doktor bir milletvekili olaraküzülerek belirtmeliyim.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi adına 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasına dair verdiğim Kanun Teklifi 10 aydırTürkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bekletilmektedir.

Her gün şiddet ve saldırı olaylarının yaşandığı sağlık çalışanlarının can güvenliğinin kalmadığı bu ortamda sağlık emekçileri haklı olarak bizlerden yasal güvence beklemektedir.

Hasta sağlığı için fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarının kendi can güvenlikleri için de endişe ederek, panik halinde çalışmalarının kutsal mesleklerini yerine getiren bu kişilere reva görmemeliyiz.

Eğer AKP iktidarı sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemede samimiyse, geçtiğimiz aylarda sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, yargı görevi yapanlara şiddet uygulayanlara karşı verilen cezalar ile aynı seviyeye çekilerek, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmesi yönündeki kanun teklifimi desteklesinler ve bu kanunu hemen çıkartalım. Şiddet başta olmak üzere kötü çalışma koşulları, iş yükünün ağır olması yüzünden yüzde 60'ının mesleğini değiştirme noktasına geldiğini sağlık çalışanlarının gerçek anlamda yasal bir güvencesi olsun.”