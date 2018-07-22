''Sağlık Çalışanının Hastane Demirbaşı Kadar Kıymeti Yok''

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması hem sağlık çalışanlarını hem de kendini alanında ispatlamış doktorları tedirgin ediyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete her fırsatta isyan eden ve bakanlar dahil tüm yetkililerle görüşen Prof. Dr. Bingür Sönmez, Yeni Sağlık Bakanı’na seslenerek; ''Maalesef doktorların, hastane demirbaşı kadar bile değeri yok...'' dedi...

Sözcü'den Yüksel Şengül'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr Bingür Sönmez, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Bölümü'nde görev yapan doktor Bahattin Ahmet Yalçın, hasta yakınlarının saldırısına uğrayıp ve 36 saat yoğun bakımda kalmasını hatırlattı. Yalçın, ölümden kıl payı kurtuldu. Sağlık personelini hedef alan saldırıları dehşetle izlediğini söyleyen ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Prod.Dr. Bingür Sönmez'in açıkalamaları şöyle;

Doktorluk mesleğinde 41 yılı geride bıraktım. Üzülerek gördüm ki, meslek onurumuzu koruyacak, can güvenliğimizi sağlayacak düzenlemeler maalesef yapılmadı. Ölen, ağır yaralanan, sakat kalan doktor arkadaşlarımız

Meslek saygınlığımızın yitirilmesinde en büyük vebal yerel yöneticilere aittir. Bir il başkanı; ‘Doktorlar size eşek gibi bakacak' diyebiliyorsa; başhekimler, her şikayetten sonra doktordan savunma istiyorsa ne yapabilirsiniz? diyen Sönmez açıklamalarına şöyle devam etti.

Sayın Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanıyken kendisine ziyarete gidip, '' eskiden nöbet tutarken muayene masasının altında kazma sapı bulundururduk'' dedim. 'Sayın bakanım o günlere mi dönelim?” diye sorduğumda bunların düzeltileceğini vaat etmişti. Ne yazık ki düzelmedi. Yine aynı soruyu soruyorum.

Acil servisi basıp sağlık personelini öldüresiye dövenler ifadesi alınıp serbest bırakılırken sadece hastanede devlet malına zarar verdikleri için mahkemeye sevk edildiklerini esefle öğreniyoruz. Yani doktorun, hastane demirbaşı kadar bile değeri olmadığını görüyoruz.

Doktorluk kutsal bir meslektir. Doktor, küçük yerlerin bilge insanıdır, devletin temsilcisidir. Onları çapulcuların önüne atmayın.

Kaynaklar;

Sözcü



KPSScafe.com.tr | Ankara