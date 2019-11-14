Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Cumhurbaşkanlığından Onay Bekliyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Sağlık Bakanlığı bütçesinde, kadro bekleyen gençlerin sorunlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya aktardı. Bakan Koca’ya sosyal medya üzerinden verdiği kadro vaadini hatırlatan Bulut, “Geçtiğimiz aylarda siz bir “tweet” atmışsınız, maillerimiz dolu, sürekli bize de sosyal medya üzerinde yazıyorlar. Fizyoterapistler, diyetisyenler, tıbbi sekreterler, adli tıp teknikerlerine yani bu sağlık teknisyenlerine ilişkin bir kadro açığı olacağını ifade ettiler ama henüz onunla ilgili bir çalışma yapılmış gibi görünmüyor” açıklamasında bulundu.



ECZACI SAYISI ARTIRILMALI



Nitelikli sağlık hizmetleri için diş hekimi ve eczacı sayısının da artırılması gerektiğini kaydeden Bulut, kamuda çalışan eczacının yüzde 10’u geçmediğini, yaklaşık 3 bin olduğunu kaydetti. Kadro sayısının artırılmasını isteyen Bulut, yetim hastalıklara ilişkin de çalışma yapılmasını belirtti.



SARAY’IN ONAYI BEKLENİYOR



Atamaların Cumhurbaşkanı’nın onayını beklediğini kaydeden Koca, önümüzdeki haftalarda kadro alımının yapılacağını söyledi. Koca “17.689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için Cumhurbaşkanlığından pozisyon ihdası talebinde bulunuldu, gerekli izinlerin önümüzdeki haftalar verilmesiyle de alımı başlanacaktır” açıklamasında bulundu.



SÖZLEŞMELERİ NEDEN BİLMİYORUZ?



Sağlık alanındaki gelişmeler hakkında eleştirilerde de bulunan Bulut, bütçenin büyük bir çoğunluğunun şehir hastanelerine aktarılacağını kaydederek, devletin kiracı olduğu hastanelere 25 yılda 30 milyar dolar para aktaracağını bildirdi. Şehir hastaneleri protokolünde geçtiğimiz günlerde değişiklik yapılarak, kira bedelinin yanına kullanım bedeli ibarelerinin eklendiğini söyleyen Bulut, komisyonda yasanın görüşmeleri esnasında AK Partili milletvekilinin, “Biz bu sözleşmeyi niye bilmiyoruz? Bunu niye Meclisten saklıyorsunuz, niye milletvekillerinden saklıyorsunuz?” sözlerini hatırlattı. Ticari sır olduğu gerekçesiyle halktan ve Meclis’ten saklanan sözleşmeyi bilmeden herhangi bir çalışma yapmanın mümkün olmayacağını kaydeden Bulut, “Denetlenemeyen sisteme biz kalkıp bütçe hazırlıyoruz” dedi.



25 YIL SONRA NE OLACAK?



Bulut, Adana Şehir Hastanesi’nin çevresine parselden ayırarak eczane yapmak için girişimlerin olduğunu belirterek, Bakan Koca’ya, şehir hastanelerinin hemen yanı başında yapılan alışveriş merkezi görüntüsünde iş yerlerinin, kafelerin, marketlerin25 yıl sonra devlete devredilip, devredilmeyeceğini sordu.



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