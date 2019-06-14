Sağlık Bakanlığı'nda Mülakat Var, Liyakat Yok!

Bu uygulamanın liyakat ilkesi ile çelişki oluşturduğunu belirten Yavuzyılmaz, sözlü mülakatlar ile personel seçilmesinin, toplumda infial yaratarak, siyasi kadrolaşmanın da önünün açılabileceğini ifade etti.



Yavuzyılmaz önergesinde, Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları başlıklı 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK'nın 45/A maddesi 2. Bendinde belirtilen;

“Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç̧ durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü̈ sınavla da atama yapılabilir. Sözlü̈ sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” ifadelerine atıfta bulunurken; “İlgili usul ve esaslara göre, bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli için bakanlıkça, sözlü sınavları yürütmek üzere, sınav komisyonu teşkil edilerek, herhangi bir yazılı sınava gereksinim duyulmadan sadece sözlü sınav ile doğrudan personel alınmasına imkân sağlanmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.



Ülkemizdeki bu güncel gelişmenin yanında daha öncesinde de bir takım yasal düzenlemelerle, kamu kurumlarında sözlü mülakat sınavına dayalı personel istihdamı uygulamalarına geçildiğini belirten CHP’li Milletvekili; bu düzenlemelerle toplum vicdanının yara alacağını, siyasal kadrolaşmanın önünün açılarak, haksızlıklara, adaletsizliklere zemin hazırlanacağını ve halkımızda liyakat ilkesinden uzaklaşılacağı düşüncesinin oluşacağını söyledi.





Yavuzyılmaz dilekçesinde “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3 üncü maddesinde, "sınıflandırma" , "kariyer" ve "liyakat" ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlilik sistemine dayandırmak ve sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.” tespitini yaparken Bakan Koca’nın şu soruları yanıtlamasını istedi:



1- Sağlık Bakanlığının personel alımında, somut bilgi ve belgeye dayanarak kayıt altına alınan bir sınav sistemi yerine bir alternatif olarak, sadece sözlü mülakat yöntemi ile personel seçme imkanını istemesinde maksadı nedir?



2- ÖSYM tarafından yapılacak bir sınav ya da alınan KPSS puanlarına ilave bir aşama olarak “Sözlü mülakatın” yapması halinde, adayın başarısının daha net, sınav sisteminin daha kayıt altında ve sonucun objektif olarak ortaya konulabileceği halde hangi nedenlerle sadece sözlü mülakat ile aday belirleme yolu yeterli bulunmaktadır?



3- 27.03.2017 tarihinde, Danıştay 2. Dairesinin, 2016/7249 numaralı kararında, bazı kurumların yasal düzenlemelerle sözlü sınav yapmalarına ilişkin, "sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kurulmaz" şeklinde açık hükmü olmasına rağmen mülakat yöntemiyle personel istihdamı usulünde hangi gerekçelerle ısrarcı olunmaktadır?



4- Sözlü Sınavda sorulacak sorular, sınavın öncesinde mi yoksa esnasında mı belirlenecektir, bu sorular hangi ölçme ve değerlendirme sistemi esasına dayanarak, hangi kurum ve hangi kişilerce hazırlanacaktır?



5- Adaylara sorulan sorular ve verilen cevaplar kayda geçirilecek midir? Kayda geçirilecekse bu kayıtların yazılı olarak tutanak şeklinde-bağımsız gözetmenlerinde katılımıyla- veya kamera, ses kaydı şeklinde mi tutulması planlanmaktadır. Kayıt tutulmayacaksa sözlü mülakatın şeffaflığı, denetlenebilirliği nasıl sağlanacaktır?



6- Sözlü mülakatlarda adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiği tutanaklarda ayrı ayrı gösterilecek midir?



7- Sadece mülakat yöntemi ile personel istihdam edilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3’üncü maddesinde yer alan “sınıflandırma”, "kariyer" ve "liyakat" ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır?

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