Sağlık Bakanlığı KPSS Kadro Müjdesi!

Ak PArti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım Üniversite öğrencileri bir ara geldi ve soruları yanıtladı. Sorulan bir soruya ağlık bilimleri alanında okuyan öğrencilerin çalışma imkanlarının artırılması yönündeki çalışmaların sorulması üzerine Yıldırım, özellikle KPSS ve Sağlık Bakanlığı'nın bu branşla ilgili yeterince kontenjan açmadığıyla ilgili konuyu Bakanlığa ilettiğini, bundan sonraki dönemlerde sağlık bilimleri mezunlarına ihtiyaca göre daha fazla alan açılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbullular destek verir, ikna olur, bizi belediye başkanı olarak seçerse, her şeyden önce İstanbullular'a karşı çok dürüst olacağımı bilmenizi istiyorum. Hayallerinizi yıkmayacağım, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağım. Daha büyük bir sürprizim var, onu bugün söylemeyeceğim. İstanbul'da hayallerin ötesinde bir şey düşünüyorum." dedi.

Binali Yıldırım, Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen programda 20 farklı üniversiteden gençlerle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

"Sandık kapıda, ilçe ilçe, sokak sokak geziyoruz" diyen Yıldırım, gençleri "dijital yerliler", kendi kuşağını ise "dijital göçmenler" olarak tanımladı.

Yıldırım, genç kuşağın bilgi toplumu içerisine doğduğunu, kendi kuşağının ise bilgi toplumuna sonradan dahil olmaya çalıştığını ifade etti.

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