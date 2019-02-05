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Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları Meclis'te!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları Meclis'te!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

05 Şubat 2019 Salı 19:29
Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları Meclis'te!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

Gürer'in Genel Kurul'da yaptığı konuşma şöyle;

Sağlık Bakanlığında çalışanlar arasında ayrımlar ciddi sorunlar yaratmaktadır. Hastane bilgi işlem çalışanları, görüntüleme merkez çalışanları ve diğer birim çalışanları kadro beklemektedir. Ayrıca 112 acil ambulans şoförlerinden işçi statüsünde görev yapanlar 12/36 sisteminde çalıştırılmaktadır. Özellikle trafik yoğunluğunda istasyona ulaşım sorunu ve çalışma şartları nedeniyle ailesiyle dahi birkaç günde bir görüşebilmektedir. Aynı görevi yapan 657'ye tabi memur personelle aynı işi yapmalarına rağmen aynı çalışma koşullarına sahip değillerdir. Döner sermaye gelirinden işçi statüsünde olanlar yararlanamamaktadır. Sürekli işçi olarak atanan il içi yer değiştirmeler yapabilirken il dışı atamalarında hakları da yoktur. Eşleri zorunlu tayin gerektiren işlerde çalışanlar başka illere gitmek isteyen de bu haklardan mahrumdur. Eşit işe eşit haklar ve ücret isteyen işçi ambulans şoförlerinin kadro ve özlük haklarıyla ilgili sorunlarına Bakanlık çözüm üretmeli ve bunların mağduriyetini gidermelidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.02.2019 21:52
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DÜnya 2 saat önce

Hayat böyle işte kimi iş bulmuş şartını beğenmez bizde atama bekliyoruz aylardır .

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