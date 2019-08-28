Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti.

Independent Türkçe'nin ulaştığı Sadullah Ergin, bir süre önce istifa ettiğini doğruladı ancak ne zaman istifa ettiğine yönelik "Bu soruyu pas geçelim" dedi.

Ergin konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.

2011-2013 yılları arası Adalet Bakanı görevinde bulunan Ergin 22., 23. ve 24. dönemlerde Hatay milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştu.

25 Aralık 2013'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ergin 5 bin oy farkla seçimi kaybetti.

Ergin'in 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'la birlikte yeni kurulması planlanan partinin içinde görev alacağı iddia ediliyor.

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay, Antakya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Antakya’da yaptı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilgiler Fakültesinde 1 yıl okudu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1987 de mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995’te istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı. 1999 yılındaki seçimlerde Hatay Merkez Belediye başkan adayı oldu. AK Parti'nin kurulmasıyla beraber Hatay Kurucu İl başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti’den Hatay milletvekili olarak parlemento’ya girdi. İlk 7 ay Teşkilat başkanlığı bünyesinde Ege Bölge koordinatörlüğü yaptı. 20 Mayıs 2003 tarihinde AK Parti Grup Başkan vekili seçilen Ergin, 08 Ekim 2004 Tarihin de TBMM bünyesinde yapılan seçimlerde 2. kez AK Parti Grup Başkan vekili seçildi. 01 Mayıs 2009 günü Başbakan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı. 6 Temmuz 2011 günü açıklanan 61. Hükümette de Adalet Bakanı olarak görev aldı. Hatay Belediye Başkanı adayı olması sebebiyle 25 Aralık 2013 günü yapılan kabine revizyonunda istifasını verdi. Adalet Bakanlığı görevini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ devraldı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde Hatay Belediye Başkanı adayı oldu. Ergin evli ve 4 çocuk Babasıdır.

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