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Saadet TBMM'ye 3 Vekil Gönderdi

Saadet Partisi, önceki gün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlarına göre 3 vekil çıkarabildi. Partinin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ise 400 bin oy aldı.

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Saadet TBMM'ye 3 Vekil Gönderdi

Saadet Partisi, önceki gün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlarına göre 3 vekil çıkarabildi. Partinin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ise 400 bin oy aldı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:17
Saadet TBMM'ye 3 Vekil Gönderdi

Saadet Partisi TBMM'ye 3 Vekil yolladı.

Saadetin CHP'ye önerdiği beş isim arasından 3 isim TBMM'ye girdi. Cihangir İslam ve Hüseyin Emre Bağce İstanbul'dan, Abdülkadir Karaduman ise Konya'dan seçildi. SP'nin Batman'dan kendi listesinden aday gösterdiği DYP eski milletvekili Faris Özdemir de HDP'nin barajı aşmasıyla seçilme şansını kaybetti.

Saadet Partisi'nin kendi listesinden aday olarak gösterdiği etkili isimlerden eski belediye başkanı ve milletvekili Haşim Haşimi Diyarbakır'da, HDP milletvekili Altan Tan İstanbul'da, eski AK Parti milletvekili ve eski Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ise Gaziantep'te varlık gösteremedi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: DAHA İYİSİNİ BEKLERDİK

Partinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da sandıktan beklediği oy oranına ulaşamadığını söyledi.

Yüzde1'in altında oy alan Partinin Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu yaklaşık 400 bin oy aldı. Karamollaoğlu'nun eşiyle birlikte oy kullandığı Çankaya Lisesi'deki 1067 numaralı sandıktan kendisine sadece 2 oy çıktı. Karamollaoğlu, "Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaTemel KaramollaoğluHaberSaadet Partisi
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