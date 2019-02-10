Saadet Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu

Saadet Partisi'nin İstanbul aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Saadet Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı programda Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Necdet Gökçınar açıklandı.
Saadet Partisi'nin İstanbul adayları şu şekilde:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar
Adalar Belediye Başkan Adayı Hakan Aktaş
Ataşehir Belediye Başkan Adayı Adem Boz
Avcılar Belediye Başkan Adayı Mücahit Karlı
Bağcılar Belediye Başkan Adayı Şakir Şahin
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Yaşar Avcı
Bakırköy Belediye Başkan Adayı Adnan Şahin
Başakşehir Belediye Başkan Adayı Bekir Demirkaya
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Murat Kutlu Sezen
Beykoz Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaşıtoğlu
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Av. Tuncer Koğa
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldız
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Caner Bitiş
Çatalca Belediye Başkan Adayı Serdar Taşar
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Abdülhalim Meşe
Esenler Belediye Başkan Adayı Tuğrul Yalçınkaya
Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hasan Kara
Eyüp Belediye Başkan Adayı İlker Çiftçi
Fatih Belediye Başkan Adayı İbrahim Bakşiş
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Bilal Ay
Güngören Belediye Başkan Adayı Adnan Hacıabdullahoğlu
Kadıköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Kökler
Kağıthane Belediye Başkan Adayı Zeynel Keskin
Kartal Belediye Başkan Adayı Fehim Hava
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mustafa Kurdaş
Maltepe Belediye Başkan Adayı Av. Fatih Erbican
Pendik Belediye Başkan Adayı Mahmut Kılıç
Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Zeki Başaran
Sarıyer Belediye Başkan Adayı Davut Tepeyurt
Silivri Belediye Başkan Adayı Av. Şükrü Yıldırım
Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Muhammed Fetullah Bülbül
Sultangazi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aydoğan
Şile Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Köse
Şişli Belediye Başkan Adayı Muharrem Çam
Tuzla Belediye Başkan Adayı Resul Kılıç
Ümraniye Belediye Başkan Adayı Av. Yakup Kasımay
Üsküdar Belediye Başkan Adayı Yılmaz Bayat
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Dr. Mikail Kabak
Kaynaklar; Milli Gazete
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 10.02.2019 18:12