Saadet Partisi'nden Ses Getiren Kampanya: Cepsiz Ceket

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden Saadet Partisi'n son aday tanıtım toplantısını seçim lansmanına çevirdi ve cepsiz ceket kampanyası ile oldukça ses getirdi. İşte Saadet Partisi'nin cepsi zceket kampanyası...

Ankara ATO Congresium’da büyük coşkuyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısı sonrasında birçok medya organında Saadet Partisi’nin ‘cepsiz ceketi’ ile ilgili haberler geniş şekilde yer aldı. ‘Cepsiz ceket’, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sosyal medyada kullanıcılar; “Müthiş kampanya”, “Hamaset dolu dümdüz kampanyalardan gözümüz kör, kulağımız sağır olmuştu” yorumlarını yaptı.

Ankara ATO Congresium’da büyük coşkuyla gerçekleştirilen, “Saadet Partisi Aday tanıtım ve Kampanya Lansmanı’nda tanıtılan ‘cepsiz ceketli’ belediye başkan adayları gündeme oturdu. “Dürüst başkan dürüst yönetim” şiarıyla duyurulan seçim kampanyası tanıtım toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “cepsiz ceket”leri belediye başkan adaylarına giydirdi.

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Sosyal medyada #cepsizceketlilerişbaşına etiketi ile paylaşımlar devam ediyor.

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