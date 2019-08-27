Saadet Partisinden Ataması Yapılmayan Mezunlar, Mülakat ve KYK Açıklaması

Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları, ataması yapılmayan üniversite mezunları, mülakat ve güvenlik soruşturması konularına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Cevizlibağ'daki parti il başkanlığı binasında bir araya gelen Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları mensupları, ellerinde "Üniversiteler işsiz üreten bir fabrika görünümünden kurtulmalıdır", "Emek ve alın teri siyasi ihtiraslara kurban edilmemelidir", "Diplomalarımız işsizlik belgemiz olmasın" gibi çeşitli dövizler taşıdı.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE 684 BİN DİPLOMALI İŞSİZ VAR

Basın açıklamasında konuşan Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine değinerek 2019'da işi olmayanların yüzde 25’ini gençlerin oluşturduğunu ve bu gençlerden 684 bin 889'unun ise diplomalı işsiz olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Kalaycı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sisteminde kayıtlı lisans mezunu işsiz sayısının 664 bin, yüksek lisans mezunu işsiz sayısının 20 bin, doktoralı işsiz sayısının ise 889 olduğunu aktardı.

KYK BORCU OLAN 280 BİN MEZUN HAKKINDA YASAL İŞLEM

Gençlerin mezun olduktan sonra sadece işsizlik ile değil KYK borcuyla da baş başa kaldığını belirten Kalaycı, "Öğrenciyken bir geliri olmayan genç, devletin sağladığı öğrenim kredisine ihtiyaç duyuyor. Böylece üniversiteden borçlanmış olarak mezun oluyor. Faizlerle birlikte bu borç kısa sürede işsiz bir gencin ödeyemeyeceği boyutlara ulaşıyor. Geçtiğimiz günlerde KYK borcunu ödeyemediğinden dolayı haklarında yasal işlem başlatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilen mezun sayısı 280 bin. Peki soruyoruz, başlatılacak işlem yasal mı, faiz helal mi?" diye konuştu.

SON 2 YILDA 50 ÖĞRETMEN HAYATINA SON VERDİ

Kalaycı, üniversite mezunlarının kendi alanlarında iş bulamadıklarını ifade ederek, "Ön lisans sınavına başvuru 801 bin 095 iken 2018/2 atamasında yapılan ön lisans ataması 350'dir. Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) başvuru 1 milyon 234 bin 487 iken atama ise bin 178'dir. Yani, lisans atama oranı binde bir ve ön lisans ise 10 binde 4'tür. Hal böyleyken çeşitli bölgelerdeki okulların branş öğretmen ihtiyacı, hastanelerin doktor, hemşire, odyometrist, diyetisyen ve diğer bir çok alandaki sağlık personeli ihtiyacı, sosyal hizmet merkezlerinin sosyal hizmet uzmanı ihtiyacı, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin fizyoterapist, özel eğitim ve rehabilitasyon öğretmeni ihtiyacı, kamu kurumlarına alakasız bölümlerden yapılan atamalar sonucu açıkta kalan 450 binden fazla İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu, neredeyse asgari ücretin altında maaş alarak çalışan mühendisler bulunmaktadır. Son iki yılda ataması yapılmadığı için hayatına son veren öğretmen sayısı ise maalesef 50’dir." dedi.

ONLARCA YILLIK EMEKLER MÜLAKAT İLE YERLE BİR EDİLİYOR

Mülakatlarda mesleki yeterlilikleri yerine adayların siyasi eğilimleri ve dünya görüşlerinin iktidar partisine karşı tutumlarının belirleyici olduğunu savunan Kalaycı, "Onlarca yıllık emekler 5 dakikalık bir mülakat ile yerle bir edilmektedir. Mülakat sistemiyle özetle; Ankara’da dayısı olmayan ortada kalmıştır. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda birinci olduğu halde mülakat sisteminde düşük puan alarak atanamayan Deniz öğretmen ve daha binlercesi bulunmaktadır. Ve bir başka problem olarak da yazılı sınav ve mülakatta başarılı olduğu halde “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” adı altında uygulama ile sicilinde herhangi bir problem olmadığı halde ataması gerçekleşmeyen veya aylarca bekletilen gençler için bu çıkmazlar çekilmez bir hal almaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

İTAAT DEĞİL LİYAKAT VE EHLİYET ÖLÇÜLMELİ

Ülkemizin en önemli kaynağı olan gençler istatistiki verilerin öznesi olmaktan çıkarılıp gençlerin nitelikleri ve ihtiyaçları tespit edilmelidir" diyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Üniversiteler, gençlerin yeteneklerini değerlendirmeli, ilgisini dikkate almalı ve gelecek kaygısı olmadan donanımlı şekilde hayata atılmalarını sağlamalıdır. Her şehire her bölümün açılmasındansa o şehrin veya o bölgenin ihtiyaçlarına ve imkanlarına göre okulların ve bölümlerin açılması, mezun olanların iş bulma oranları ve mezun oldukları bölümle ilgili yeterlilikleri ölçülüp verimsiz bölümlerin ve okulların kapatılması veya o bölümlerin ihtiyaca göre değiştirilmesi gerekmektedir. Kamu atamalarında ülke ihtiyacını karşılayacak şekilde kontenjan artırımına gidilmelidir ve öncelikle sağlıkta sonrasında tüm alanlarda taşeron hizmet ve personel alımlarının yerine çalışma verimi kontrol edilmek üzere kamuda ihtiyaç duyulan personelin kadro ile çalıştırılması sağlamalıdır. Mülakat sistemi derhal düzenlenmeli; itaat değil liyakat, sadakat değil ehliyet ölçülmeli ve sorgulanabilir, adil ve şeffaf bir mülakat sistemi uygulanmalıdır. Mülakat sonuçlarının ve Güvenlik Soruşturmasının açıklanma süreleri için limitler belirlenmelidir ve Güvenlik Soruşturması, mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılmalı-sonuçlandırılmalıdır. Sicilinde herhangi bir problem olmayanlar için “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” engel olmamalıdır. Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak bizler, geleceği şekillendirmek için sorumluluk almaya hazırız. Sorunların çözülmesi, mağduriyetlerin giderilmesi için yetkilileri göreve ve bütün mağdurları, sorunlarını konuşarak çözümler üretmek üzere iş birliğine davet ediyoruz."

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