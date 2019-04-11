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Saadet Partisi'ne Haciz Şoku!

Yeniden Refah Partisi'ni kuran, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın şikayeti etmesi üzerine Saadet Partisi genel merkez binasına yönelik haciz işlemi başlatıldığı belirtildi.

Saadet Partisi'ne Haciz Şoku!

Yeniden Refah Partisi'ni kuran, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın şikayeti etmesi üzerine Saadet Partisi genel merkez binasına yönelik haciz işlemi başlatıldığı belirtildi.

11 Nisan 2019 Perşembe 10:36
Saadet Partisi'ne Haciz Şoku!

Yeniden Refah Partisi'ni kuran, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın şikayeti etmesi üzerine Saadet Partisi genel merkez binasına yönelik haciz işlemi başlatıldığı belirtildi.
 

Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, hHaciz işlemleri kapsamında bu sabah saatlerinde icra memurları Saadet Partisi binasına geldi.

Saadet Partisi Genel Merkez binası polis memurları eşliğinde boşaltılmaya başlandığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
saadet partisi haciz şoku
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