Saadet Partisi'nden olay yaratacak 15 Temmuz videosu !

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılan bir propaganda videosu kısa sürede gündem oturdu.

"15 Temmuz ve Ötesi" başlığını taşıyan ve sosyal medya hesaplarından "Kimse konuşmuyor diye acı gerçekler değişmez" ifadeleriyle sunulan video, darbe girişimi sırasında kaydedilen görüntülerden ve yapılan haber yayınlarından alıntılarla başlıyor.

15 Temmuz mağduriyetlerine de yer verilen videoda daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmalarından bazı kısımlar bulunuyor.

Bu alıntılardan birinde Karamollaoğlu "Kimin telefonunda olursa olsun bylock çıltıysa biz bunu hapse atarız bunu gerçek manada uygulasınlar AKP'nin yüzde 60'ı hapse girer" ifadelerini kullanıyor.