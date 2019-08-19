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Saadet Partisi'nden kayyum tepkisi: Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur" dedi ve "Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsade edilenler, bugün görevden alınıyor?" diye sordu.

Saadet Partisi'nden kayyum tepkisi: Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur" dedi ve "Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsade edilenler, bugün görevden alınıyor?" diye sordu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:32
Saadet Partisi'nden kayyum tepkisi: Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur. Hükümet, siyasetin legal aktörleri ile meseleleri çözme gayreti göstermek yerine, legal olmayan aktörleri ile pazarlık yapmakta bir beis görmüyor" dedi.

Aydın, "Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsade edilenler, bugün görevden alınıyor? Alınan bu karar Türkiye'nin ve bölgenin geleceği açısından sağduyu ve akl-ı selimden uzaktır" ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 19.08.2019 14:34
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