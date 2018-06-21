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Saadet Partisi'nden Bir İsim Daha İstifa Etti

Son dakika haberi: Saadet Partisi'nden bir isim daha istifa etti. İstifa eden isim AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek için bu kararını aldığını söyledi.

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Saadet Partisi'nden Bir İsim Daha İstifa Etti

Son dakika haberi: Saadet Partisi'nden bir isim daha istifa etti. İstifa eden isim AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek için bu kararını aldığını söyledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:44
Saadet Partisi'nden Bir İsim Daha İstifa Etti

Son dakika: Bir isim daha Saadet Partisi'nden istifa etti.

Yaklaşık 1 ay önce Saadet Partisi Sincik ilçe Başkanlığı görevine getirilen Ramazan Güldü, bir son dakika açıklaması yaptı. Güldü, yaptığı yazılı açıklama ile başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

VERİLEN HER OY CHP'YE SAYILACAK

Saadet Partisi Sincik ilçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Ramazan Güldü, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti'nin kuruluşundan itibaren AK Parti'nin bir neferi olarak ülkemize ve davamıza hizmet etmeye çalıştım.

Ülkemizin içinden geçtiği hassas durum, Seçim ittifakı nedeniyle Saadet Partisi'ne verilen her oyun Cumhuriyet Halk Partisi'ne sayılacağı bilinciyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve sevdamız AK Parti'yi yalnız bırakmama adına 30 Mayıs 2018 tarihinde Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından şahsıma verilen Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum."

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Son DakikaAk PartiSaadet PartisiRamazan Güldü
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