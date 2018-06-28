Saadet Partisi'nde Şok: Vekil Sayısı 2'ye Düştü-İşte Nedeni

Saadet Partisine büyük şok !

Edinilen son dakika bilgilerine göre 24 Haziran'da 3 vekil çıkarttığı bildirilen Saadet Partisi'nin bu vekil sayısı 2'ye düştü. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, İstanbul 3. Bölge 9. sıra adayı Nazır Cihangir İslam ile Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman, CHP listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler oldu.

İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce ise yurt dışınd asayılan ve Türkiye genelindeki oylara eklenen oylar nedeniyle milletvekili seçilemedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Karaduman, CHP çatısı altında Meclis'te bulunacak olmasına ilişkin, "Hakkın, hukukun, adaletin üstün tutulduğu her lokasyonda hizmet etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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