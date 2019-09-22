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Saadet Partisi lideri, Davutoğlu ve Babacan ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu siyasi partilerle görüşmeye başlayacak. Temel Karamollaoğlu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile de görüşecek.

Saadet Partisi lideri, Davutoğlu ve Babacan ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu siyasi partilerle görüşmeye başlayacak. Temel Karamollaoğlu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile de görüşecek.

22 Eylül 2019 Pazar 14:42
Saadet Partisi lideri, Davutoğlu ve Babacan ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu siyasi partilerle görüşmeye başlayacak. Karamollaoğlu Babacan ve Davutoğlu ile de görüşecek. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Karamollaoğlu'nun hamlesini, 'Yeni dönemin en önemli adımı' olarak niteledi. 

Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la görüşeceğini aktardı.

Sarıkaya'nın "Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'a da gidiyor…" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Birkaç gün içinde de İYİ Parti, MHP ve HDP’yi de ziyaret edip genel başkanlarıyla bir araya gelmeyi amaçlıyor. SP çevrelerinden öğrendiğim kadarıyla Karamollaoğlu TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle kalmayacak. AK Parti’den ayrılan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile de aynı gerekçelerle görüşme kararı almış.

“Henüz siyasi partilerini dahi kurmadılar, onların ne önemi var?” denilebilir. Ama unutulmamalı ki bu da siyasetin yeni kuralı; çünkü bugün kol kola girdiklerinle ayrılıp, çatıştıklarınla da yarın birlikte olabilirsin. Anlaşılan o ki Karamollaoğlu da “siyasetin akim kişisi, abisi” konumlanmasıyla “her kesimle ve parti ile görüşebilen, her kesime ulaşabilen, anahtar partinin lideri” imajını oturtmayı amaçlıyor. Nitekim geçen hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Anahtar partiyiz” sözüne şu karşılığı vermişti: “Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor; bir anahtar var, bir de maymuncuk var her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem. Ama parti liderleri kendilerinin pozisyonunun çok önemli olduğunu ifade edebilir. Mühim olanı kritik zamanlarda ortaya konan tavırdır.” Görünen o ki “kritik zamanlarda tavır ortaya koyan lider” tutumunu pekiştirmek ve gelecekte de bunu sürdürmeyi hedefliyor.

Yeni dönemin en önemli adımlarından birini atıyor.

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı için tıklayınız

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.09.2019 14:49
Anahtar Kelimeler:
saadet partisi lideri davutoğlu babacan görüşecek
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