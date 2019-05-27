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Saadet Partili Aktaş'tan Kurtulmuş'a: Allah belasını versin, Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti

Saadet Partili Ali Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş için "Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti" dedi.

Saadet Partili Aktaş'tan Kurtulmuş'a: Allah belasını versin, Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti

Saadet Partili Ali Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş için "Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti" dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:24
Saadet Partili Aktaş'tan Kurtulmuş'a: Allah belasını versin, Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti

31 Mart'a giden süreçte Saadet Partisi tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ali Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un “23 Haziran’ı geçelim, sonra gerekirse tövbe ederiz” ifadesine tepki gösterdi.

Aktaş, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.05.2019 15:40
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