Saadet Partili Aktaş'tan Kurtulmuş'a: Allah belasını versin, Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti

Saadet Partili Ali Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş için "Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti" dedi.