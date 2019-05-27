Saadet Partili Aktaş'tan Kurtulmuş'a: Allah belasını versin, Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti

31 Mart'a giden süreçte Saadet Partisi tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ali Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un “23 Haziran’ı geçelim, sonra gerekirse tövbe ederiz” ifadesine tepki gösterdi.
Aktaş, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti."
OS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA