Saadet'in Cumhurbaşkanı Adayı Hakkında Kritik Açıklama

Son dakika açıklaması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Erken seçim kararı sonrası partilerin Cumhurbaşkanı adayı büyük bir merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, adayının kim olacağı merak edilen Saadet Partisi, nihai kararını 1 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyecekleri programla açıklayacağını duyurdu.

Saadet Partisi'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir"

Peki sizce Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak. Yorum kısmı aşağıda.

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