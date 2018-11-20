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Resmi Gazete'de Yayımlandı! 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 12 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı! 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 12 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

20 Kasım 2018 Salı 07:38
Resmi Gazete'de Yayımlandı! 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 12 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşanı kararına göre büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi;

- Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras

- Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit

- Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı

- Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp

- Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen

- Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan

- Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay

- Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman

- Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun

- Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya

- Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık

- Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
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