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Resmi Gazete'de Yayımlanan atama ve görevden alma kararları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Yayımlanan atama ve görevden alma kararları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

08 Şubat 2019 Cuma 08:55
Resmi Gazete'de Yayımlanan atama ve görevden alma kararları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne İrfan İçöz atanırken Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Başmüfettişliği görevine Bülent Uğur Ecevit'in ataması yapıldı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Nüsret Tutan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcıları Ümit Yaşar Gözüm ve Semra Atınç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcıları Nurettin Serhad Akcan ve Çetin Arslan ile Sinema Genel Müdür Yardımcısı Halil Özkan görevlerinden alındı.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay ile Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü'nün de görevlerinden alınmasına karar verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:48
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