Resmi Gazete'de Yayımlandı : Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama

Cumhurbaşkanlığı Kararları ile yapılan atamalar Resmi Gazetede yayımlanmaya devam ediyor. Milli Savunma ve Ticaret Bakan Yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve İdari İşler Başkanlığına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ve imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin'in ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysel Bektaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Kazan getirildi.

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